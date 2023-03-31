Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 марта

1. ВСУ: РОССИЯ УДАРИЛА ПО ХАРЬКОВУ ДЕВЯТЬЮ РАКЕТАМИ С-300. ПВО СБИЛА ДЕВЯТЬ ИЗ 10 SHAHED-136. Российские оккупанты ударили по Харькову девятью ракетами комплекса С-300, а также запустили 10 дронов-камикадзе Shahed-136 ( подробнее ).

2. ПЕНТАГОН: ДВЕ БРИГАДЫ ВСУ, ОСНАЩЕННЫЕ БМП BRADLEY И БТР STRYKER, СКОРО ВЕРНУТСЯ В УКРАИНУ. В Пентагоне заявили, что две бригады Вооруженных Сил Украины, оснащенные боевыми машинами пехоты Bradley и бронетранспортерами Stryker, почти завершили обучение и вскоре вернутся на родину (подробнее).

3. ЯПОНИЯ ЗАПРЕЩАЕТ ЭКСПОРТ В РОССИЮ ДРОНОВ, ОПТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ, СТРОИТЕЛЬНОЙ И АВИАТЕХНИКИ. С 7 апреля в Японии будет запрещен экспорт в Россию ряда промышленных товаров и компонентов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, электронного и оптического оборудования, изделий из стали и алюминия и строительной техники (подробнее).

4. ВСУ УНИЧТОЖИЛИ 460 РОССИЯН, 14 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ И ДЕВЯТЬ БЕСПИЛОТНИКОВ ЗА СУТКИ – ПОТЕРИ ОККУПАНТОВ. Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 российских оккупантов, 14 единиц техники и девять беспилотников за минувшие сутки (подробнее).

5. К ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ БУЧИ В КИЕВ ПРИЕХАЛИ ЛИДЕРЫ ХОРВАТИИ, СЛОВЕНИИ И СЛОВАКИИ — ФОТО. В Киев приехали премьер-министры Хорватии, Словении и Словакии (подробнее).

6. ФИНЛЯНДИЯ СТАНЕТ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ НАТО УЖЕ НА ДНЯХ — СТОЛТЕНБЕРГ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в специальном видеообращении, что приветствует ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО в парламенте Турции и что Финляндия станет членом Альянса "в ближайшие дни" (подробнее).

7. КУЛЕБА ПРИЗВАЛ ЛОНДОН НЕ ДАВАТЬ ВИЗЫ ТЕННИСИСТАМ ИЗ РФ И БЕЛАРУСИ, КОТОРЫМ РАЗРЕШИЛИ УЧАСТИЕ В УИМБЛДОНЕ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал правительство Великобритании отказать в визах российским и белорусским теннисистам, которые планируют принять участие в Уимблдонском турнире (подробнее).

8. УПЦ МП ДВА ДНЯ ПОДРЯД НЕ ДАЕТ КОМИССИИ ПОПАДАТЬ В ЛАВРУ. МИНКУЛЬТ ПОДАЛ ИСК В СУД. Министерство культуры и информационной политики подало иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии по принятию-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" со стороны представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (подробнее).

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Вадим Ребрина

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