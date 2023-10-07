Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 октября

1. Россия ударила ракетами "Оникс" по пансионату и зернохранилищу в Одесской области – фото. Страна-террорист Россия ночью 7 октября совершила ракетную атаку по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждены дома и автомобили (подробнее).

2. Politico: Словакия приостанавливает помощь Украине после победы пророссийского Фицо на выборах. Временное правительство Словакии прекратило оказание дальнейшей военной помощи Украине, поскольку выступающие против такой поддержки партии ведут переговоры о создании коалиции после парламентских выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя правительства (подробнее).

3. Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев. Палестинское исламистское движение ХАМАС совершило крупнейшую за последние годы атаку на Израиль путем неожиданного нападения: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа (подробнее).

4. Израиль объявил операцию "Железные мечи" после нападения ХАМАСа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ на внезапное нападение исламистской группировки ХАМАС на страну (подробнее).

5. Нацбанк увеличил чистую продажу валюты за неделю до $1,1 млрд. Чистая продажа долларов Национальным банком в первую неделю октября и после перехода к режиму управляемой гибкости курса выросла до $1,15 млрд с $617,1 млн неделей ранее (подробнее).

6. СБУ: Задержан кум Медведчука, его банда занималась рэкетом – видео, фото. СБУ сообщает об обезвреживании преступной группировки, занимавшейся рэкетом в Закарпатской области. Во время спецоперации задержан лидер банды – действующий депутат областного совета от запрещенной партии ОПЗЖ, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета. Также он является кумом подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука (подробнее).

7. Израиль: 100 погибших и 900 раненых, ЦАХАЛ бьет в ответ. Реакция Пентагона, Украины и мира. В результате сегодняшней атаки палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль погибли уже по меньшей мере 100 человек, еще более 900 получили ранения. Израильская армия наносит ответные удары, мировые лидеры отреагировали на события (подробнее).

8. В Израиле надеются, что до конца дня живых террористов не будет. Призваны резервисты: видео. Представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт заявил: он надеется, что до конца субботы в стране больше не останется живых террористов. Он также сообщил о призыве резервистов в ЦАХАЛ (подробнее).

Читайте также тексты дня:

"Звездные войны", в которых сыграла украинка. Обзор первого сезона сериала "Асока"

Как менеджер торговой сети открыла бизнес по производству мягкой игрушки

"Государственный психиатр не поставит этот диагноз". Как украинцы создали приложение для людей с СДВГ

Без мошенничества. Как проверять сборы для военных и их авторов

Минцифра представила дорожную карту регулирования искусственного интеллекта в Украине. Основные факты из нее

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.