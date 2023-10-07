В Израиле надеются, что к концу дня живых террористов не будет. Призваны резервисты: видео
Представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт заявил CNN, что он надеется, что к концу субботнего дня в стране больше не останется живых террористов. Он также сообщил о призыве резервистов в ЦАХАЛ.
"Мы очень сосредоточены на спасении сил, где продолжаются боевые действия, и на борьбе с террористами, и надеемся, что к концу дня в Израиле больше не останется живых террористов", – сказал он.
Чтобы обеспечить безопасность территории для мирного населения, в различных местах ведутся боевые действия спецназа, а пожарные берут под контроль и очищают некоторые территории, добавил он.
Хехт сообщил, что с момента начала наступления в субботу рано утром были призваны "десятки тысяч" израильских резервистов.
По словам Хехта, ЦАХАЛ обеспокоен возможным нападением со стороны северных стран Ливана или Сирии: "Мы готовы на севере, в случае, если там появится какая-то палестинская фракция, в случае, если они решат войти в нее, мы будем готовы, мы рассматриваем это и готовы к этому".
Как передает Al Jazeera, в ХАМАС тем временем заявили, что у них "достаточно израильских пленных, чтобы освободить всех палестинских задержанных".
Заместитель главы ХАМАС Салех аль-Арури сказал, что ХАМАС убил и захватил в плен "множество" израильских солдат, и "чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше будет число пленных".
Как передает The times of Israel, главный представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил на брифинге, что группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников в Секторе Газа.
Он сообщил, что в боях также погибли израильские солдаты, но количество заложников и убитых солдат не озвучил.
Хагари сказал, что на юге Израиля все еще ведутся боевые действия на 22 локациях.
По его словам, израильские войска достигли всех городов на границе с Сектором Газа, туда перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к уже находящемуся там 31 батальону.
- 7 октября 2023 года палестинское исламистское движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из Сектора Газа.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
- Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и начата зачистка поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться.
- Известно о более 100 погибших и 900 раненых, с вечера по всему Израилю вводится чрезвычайное положение.
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