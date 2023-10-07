UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Израиле надеются, что к концу дня живых террористов не будет. Призваны резервисты: видео

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 17:51
В Израиле надеются, что к концу дня живых террористов не будет. Призваны резервисты: видео - Фото
Фото - ЕРА

Представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт заявил CNN, что он надеется, что к концу субботнего дня в стране больше не останется живых террористов. Он также сообщил о призыве резервистов в ЦАХАЛ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Мы очень сосредоточены на спасении сил, где продолжаются боевые действия, и на борьбе с террористами, и надеемся, что к концу дня в Израиле больше не останется живых террористов", – сказал он.

Чтобы обеспечить безопасность территории для мирного населения, в различных местах ведутся боевые действия спецназа, а пожарные берут под контроль и очищают некоторые территории, добавил он.

Хехт сообщил, что с момента начала наступления в субботу рано утром были призваны "десятки тысяч" израильских резервистов.

По словам Хехта, ЦАХАЛ обеспокоен возможным нападением со стороны северных стран Ливана или Сирии: "Мы готовы на севере, в случае, если там появится какая-то палестинская фракция, в случае, если они решат войти в нее, мы будем готовы, мы рассматриваем это и готовы к этому".

Как передает Al Jazeera, в ХАМАС тем временем заявили, что у них "достаточно израильских пленных, чтобы освободить всех палестинских задержанных".

Заместитель главы ХАМАС Салех аль-Арури сказал, что ХАМАС убил и захватил в плен "множество" израильских солдат, и "чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше будет число пленных".

Как передает The times of Israel, главный представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил на брифинге, что группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников в Секторе Газа.

Он сообщил, что в боях также погибли израильские солдаты, но количество заложников и убитых солдат не озвучил.

Хагари сказал, что на юге Израиля все еще ведутся боевые действия на 22 локациях.

По его словам, израильские войска достигли всех городов на границе с Сектором Газа, туда перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к уже находящемуся там 31 батальону.

  • 7 октября 2023 года палестинское исламистское движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из Сектора Газа. 
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и начата зачистка поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться.
  • Известно о более 100 погибших и 900 раненых, с вечера по всему Израилю вводится чрезвычайное положение.

Читайте также: Израиль. Что делать находящимся в стране украинцам – инструкция МИД

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЦахалИзраильвойнасектор газахамас
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 