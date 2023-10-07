В Израиле надеются, что к концу дня живых террористов не будет. Призваны резервисты: видео

Представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт заявил CNN, что он надеется, что к концу субботнего дня в стране больше не останется живых террористов. Он также сообщил о призыве резервистов в ЦАХАЛ.

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"Мы очень сосредоточены на спасении сил, где продолжаются боевые действия, и на борьбе с террористами, и надеемся, что к концу дня в Израиле больше не останется живых террористов", – сказал он.

Чтобы обеспечить безопасность территории для мирного населения, в различных местах ведутся боевые действия спецназа, а пожарные берут под контроль и очищают некоторые территории, добавил он.

Хехт сообщил, что с момента начала наступления в субботу рано утром были призваны "десятки тысяч" израильских резервистов.

По словам Хехта, ЦАХАЛ обеспокоен возможным нападением со стороны северных стран Ливана или Сирии: "Мы готовы на севере, в случае, если там появится какая-то палестинская фракция, в случае, если они решат войти в нее, мы будем готовы, мы рассматриваем это и готовы к этому".

Как передает Al Jazeera, в ХАМАС тем временем заявили, что у них "достаточно израильских пленных, чтобы освободить всех палестинских задержанных".

Заместитель главы ХАМАС Салех аль-Арури сказал, что ХАМАС убил и захватил в плен "множество" израильских солдат, и "чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше будет число пленных".

Как передает The times of Israel, главный представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил на брифинге, что группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников в Секторе Газа.

Он сообщил, что в боях также погибли израильские солдаты, но количество заложников и убитых солдат не озвучил.

Хагари сказал, что на юге Израиля все еще ведутся боевые действия на 22 локациях.

По его словам, израильские войска достигли всех городов на границе с Сектором Газа, туда перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к уже находящемуся там 31 батальону.

7 октября 2023 года палестинское исламистское движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из Сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и начата зачистка поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться.

Известно о более 100 погибших и 900 раненых, с вечера по всему Израилю вводится чрезвычайное положение.

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