В Ізраїлі сподіваються, що до кінця дня живих терористів не буде. Призвано резервістів: відео

Представник армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) Річард Хехт заявив CNN, що він сподівається, що до кінця суботнього дня в країні більше не залишиться живих терористів. Він також повідомив про призов резервістів до ЦАХАЛу.

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"Ми дуже зосереджені на порятунку сил, де продовжуються бойові дії, і на боротьбі з терористами, і сподіваємось, що до кінця дня в Ізраїлі більше не залишиться живих терористів", – сказав він.

Щоб забезпечити безпеку території для мирного населення, у різних місцях ведуться бойові дії спецпризначенців, а пожежники беруть під контроль та очищають деякі території, додав він.

Хехт повідомив, що з моменту початку наступу в суботу рано-вранці були призвані "десятки тисяч" ізраїльських резервістів.

За словами Хехта, ЦАХАЛ стурбований можливим нападом з боку північних країн Лівану або Сирії: "Ми готові на півночі, якщо там з'явиться якась палестинська фракція, якщо вони вирішать увійти до неї, ми будемо готові, ми розглядаємо це і готові до цього".

Як передає Al Jazeera, у ХАМАС тим часом заявили, що у них "достатньо ізраїльських полонених, щоб звільнити всіх палестинських затриманих".

Заступник голови ХАМАС Салех аль-Арурі сказав, що ХАМАС убив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів, і "чим довше триватимуть бойові дії, тим більшою буде кількість полонених".

Як передає The times of Israel, головний представник армії Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі підтвердив на брифінгу, що угруповання ХАМАС захопило ізраїльтян у заручники у Секторі Газа.

Він повідомив, що у боях також загинули ізраїльські солдати, але кількість заручників та вбитих солдатів не озвучив.

Хагарі сказав, що на півдні Ізраїлю ще ведуться бойові дії на 22 локаціях.

За його словами, ізраїльські війська досягли всіх міст на кордоні з Сектором Газа, туди перекидаються чотири дивізії, які приєднаються до 31 батальйону, що вже перебуває там.

7 жовтня 2023 року палестинський ісламський рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон водночас із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із Сектору Газа.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, і розпочато зачистку поселень на півдні, куди бойовикам вдалося прорватися.

Відомо про понад 100 загиблих та 900 поранених, з вечора по всьому Ізраїлю вводиться надзвичайний стан.

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