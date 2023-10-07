Вісім головних новин України та світу на 19:00 7 жовтня

1. Росія вдарила ракетами "Онікс" по пансіонату та зерносховищу на Одещині – фото. Країна-терорист Росія вночі 7 жовтня здійснила ракетну атаку по Одеській області надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання у пансіонат та зерносховище, пошкоджено будинки та автівки (детальніше).

2. Politico: Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійського Фіцо на виборах. Тимчасовий уряд Словаччини припинив надання подальшої військової допомоги Україні, оскільки партії, що виступають проти такої підтримки, ведуть переговори про створення коаліції після парламентських виборів. Про це повідомляє Politico з посиланням на речника уряду (детальніше).

3. Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Газа – відео уражень і боїв. Палестинський ісламістський рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль шляхом несподіваного нападу: бойовики перетнули кордон водночас із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа (детальніше).

4. Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" після нападу ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь на раптовий напад ісламістського угруповання ХАМАС на країну (детальніше).

5. Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до $1,1 млрд. Чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня та після переходу до режиму керованої гнучкості курсу зріс до $1,15 млрд з $617,1 млн тижнем раніше (детальніше).

6. СБУ: Затримано кума Медведчука, його банда займалася рекетом – відео, фото. СБУ повідомляє про знешкодження злочинного угруповання, яке займалось рекетом у Закарпатській області. Під час спецоперації затримано лідера банди – чинного депутата обласної ради від забороненої партії ОПЗЖ, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Також він є кумом підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука (детальніше).

7. Ізраїль: 100 загиблих і 900 поранених, ЦАХАЛ б’є у відповідь. Реакція Пентагону, України та світу. Внаслідок сьогоднішньої атаки палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль загинули вже щонайменше 100 осіб, ще понад 900 отримали поранення. Ізраїльська армія завдає ударів у відповідь, світові лідери відреагували на події (детальніше).

8. В Ізраїлі сподіваються, що до кінця дня живих терористів не буде. Призвано резервістів: відео. Представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Річард Хехт заявив: він сподівається, що до кінця суботи в країні більше не залишиться живих терористів. Він також повідомив про призов резервістів до ЦАХАЛу (детальніше).

Читайте також тексти дня:

"Зоряні війни", в яких зіграла українка. Огляд першого сезону серіалу "Асока"

Як менеджерка торгової мережі відкрила бізнес із виробництва м’якої іграшки

"Державний психіатр не поставить цей діагноз". Як українці створили застосунок для людей з РДУГ

Без шахрайства. Як перевіряти збори для військових та їхніх авторів

Мінцифра презентувала дорожню карту регулювання штучного інтелекту в Україні. Основні факти з неї

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.