Восемь главных новостей Украины и мира на 19:30 12 декабря

ВСУ освободили террикон в Горловке, кибератака на Киевстар, ГУР взломало российских налоговиков, Зеленский поговорил с сенаторами США и другие новости

Фото: Генштаб ВСУ

1. Зеленский заявил, что ВСУ зашли в Горловку. Город оккупирован с 2014 года – видео. Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины отразили у россиян террикон во временно оккупированной Горловке. По его словам, штурмовая группа 24 отдельной механизированной королевской бригады имени короля Даниила освободила террикон в пределах Горловки и захватила позиции врага (подробнее).

2. В Киевстаре сбой, недоступны звонки и интернет. Утром 12 декабря у оператора мобильной связи Киевстар произошел технический сбой, сообщает компания. Сбой касается предоставления услуг связи и доступа в интернет у части абонентов. Сайт оператора также не работает (подробнее).

3. МВФ установил для Украины 12 дополнительных требований: список. Международный валютный фонд в понедельник, 11 декабря, обнародовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике в рамках второго пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательства по 12 дополнительным требованиям (подробнее).

4. Киевстар назвал причину сбоя – это мощная хакерская атака. В Киевстаре подтвердили, что оператор стал мишенью мощной хакерской атаки. Она вызвала сбой, в результате которого временно недоступны услуги мобильной связи и доступа в интернет (подробнее).

5. Туск: Я не могу больше слушать политиков, которые говорят, что устали от войны в Украине. Новоизбранный премьер-министр и глава правительства Польши Дональд Туск, выступая с речью в Сейме, заявил, что задача нового польского правительства – требовать у западных союзников полной решительности в помощи Украине (подробнее).

6. ГУР сломало налоговую службу России: Полностью восстановить не получится – скриншоты. Киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны провели очередную успешную спецоперацию на территории России: ведомство атаковало налоговую систему агрессора. Военная разведка пишет, что реанимация российской налоговой системы в полном объеме уже невозможна (подробнее).

7. Киевстар. В результате вражеской атаки часть виртуальной ИТ-инфраструктуры разрушена — гендиректор. Хакерская атака на одного из крупнейших мобильных операторов Украины Киевстар была очень мощной, в результате ее часть виртуальной ИТ-инфраструктуры была разрушена. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Комаров (подробнее).

8. Зеленский встретился с сенаторами США: Дружеский и откровенный разговор. Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в США провел встречу с сенаторами этой страны. На мероприятии говорили о военной и экономической ситуации в Украине и важности сохранения поддержки США, президент ответил на вопросы (подробнее).

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