Вісім головних новин України та світу на 19:30 12 грудня

ЗСУ звільнили терикон у Горлівці, кібератака на Київстар, ГУР зламало російських податківців, Зеленський поговорив з сенаторами США та інші новини

Фото: Генштаб ЗСУ

1. Зеленський заявив, що ЗСУ зайшли до Горлівки. Місто окуповане з 2014 року — відео. Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України відбили у росіян терикон у тимчасово окупованій Горлівці. За його словами, штурмова група 24 окремої механізованої королівської бригади імені короля Данила відбила терикон у межах Горлівки та захопила позиції ворога (детальніше).

2. У Київстарі збій, недоступні дзвінки та інтернет. Вранці 12 грудня в оператора мобільного звʼязку Київстар стався технічний збій, повідомляє компанія. Збій стосується здійснення послуг звʼязку та доступу в інтернет у частини абонентів. Сайт оператора також не працює (детальніше).

3. МВФ встановив для України 12 додаткових вимог: список. Міжнародний валютний фонд у понеділок, 11 грудня, опублікував оновлений меморандум про економічну та фінансову політику в межах другого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за 12 додатковими вимогами (детальніше).

4. Київстар назвав причину збою – це потужна хакерська атака. У Київстар підтвердили, що оператор став мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила збій, в результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного звʼязку та доступу в інтернет (детальніше).

5. Туск: Я не можу більше слухати політиків, які кажуть, що втомилися від війни в Україні. Новообраний прем'єр-міністр та голова уряду Польщі Дональд Туск, виступаючи із промовою в Сеймі, заявив, що задача нового польського уряду – вимагати у західних союзників повної рішучості в допомозі Україні (детальніше).

6. ГУР зламало податкову службу Росії: Повністю відновити не вийде – скриншоти. Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росії: відомство атакувало податкову систему агресора. Воєнна розвідка пише, що реанімація російської податкової системи в повному обсязі вже неможлива (детальніше).

7. Київстар. Внаслідок ворожої атаки частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована — гендиректор. Хакерська атака на одного з найбільших мобільних операторів України Київстар була дуже потужною, внаслідок неї частина віртуальної ІТ-інфраструктури була зруйнована. Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Комаров (детальніше).

8. Зеленський зустрівся з сенаторами США: Дружня та відверта розмова. Президент Володимир Зеленський у межах свого візиту до США провів зустріч з сенаторами цієї країни. На заході говорили про військову та економічну ситуацію в Україні та важливість збереження підтримки США, президент відповів на запитання (детальніше).

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