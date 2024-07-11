Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 11 июля
Саммит НАТО (Фото: Ting Shen/EPA)
  1. НАТО официально согласовало военную помощь Украине на 40 млрд евро в течение 2025 года. Страны НАТО обязались предоставить Украине в течение 2025 года по меньшей мере 40 млрд евро помощи. Об этом говорится в совместной декларации юбилейного саммита Альянса в Вашингтоне (подробнее).
  2. Байден объявил новый пакет помощи Украине. Американский лидер Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ранее он сообщил, что США предоставят Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot, а европейские союзники усилят украинскую противовоздушную оборону еще четырьмя системами (подробнее).
  3. Дания заказала дивизион САУ "Богдана" для Украины. Дания, которая первой в мире начала покупать оружие для Вооруженных Сил Украины у украинских производителей, заказала для Украины 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана". Об этом сообщило Министерство обороны Дании (подробнее).
  4. Охматдет. Российский летчик слил ГУР данные командиров авиации оккупантов – источник. После удара РФ по детской больнице Охматдет с Главным управлением разведки связался российский военный летчик – он предоставил информацию о 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, регулярно атакующей Украину ракетами. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке (подробнее).
  5. Patriot и укрепление безопасности на Черном море – Украина и Румыния заключили соглашение. В Вашингтоне, США, лидеры Украины и Румынии Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис подписали соглашение о безопасности между двумя странами. Об этом сообщил Офис украинского президента, также опубликован текст соглашения (подробнее).
  6. "Есть подозрения". Госэнергонадзор проверит справедливость отключений света. Государственная инспекция энергетического надзора проведет проверку облэнерго относительно равномерности применения графиков отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства (подробнее).
  7. Норвегия выделяет $93 млн на ПВО для Украины. Норвегия выделит $92,69 млн в поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере на саммите НАТО в Вашингтоне, передает агентство Reuters (подробнее).
  8. США и Германия сорвали план России убить гендиректора производителя оружия Rheinmetall – CNN. Американская разведка в начале 2024 года обнаружила, что Россия планировала убийство генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на информацию от пяти американских и западных чиновников (подробнее).
  9. Россия не смогла взять "в лоб" Часов Яр, поэтому идут бои за Торецк и Нью-Йорк – ВСУ. Силы обороны сейчас ведут бои за города Торецк и Нью-Йорк Донецкой области, откуда оккупанты стремятся двигаться на Часов Яр. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин (подробнее).

Читайте тексты дня:

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Радужные перспективы бездействия". Что Украине принес саммит НАТО

Маловато конкретики. Экономическая составляющая договоров о безопасности Украины

"Трудно разделять роль супруги и бизнес-партнера". Как семейный бизнес влияет на отношения

главное за день