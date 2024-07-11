Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 11 июля
- НАТО официально согласовало военную помощь Украине на 40 млрд евро в течение 2025 года. Страны НАТО обязались предоставить Украине в течение 2025 года по меньшей мере 40 млрд евро помощи. Об этом говорится в совместной декларации юбилейного саммита Альянса в Вашингтоне (подробнее).
- Байден объявил новый пакет помощи Украине. Американский лидер Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ранее он сообщил, что США предоставят Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot, а европейские союзники усилят украинскую противовоздушную оборону еще четырьмя системами (подробнее).
- Дания заказала дивизион САУ "Богдана" для Украины. Дания, которая первой в мире начала покупать оружие для Вооруженных Сил Украины у украинских производителей, заказала для Украины 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана". Об этом сообщило Министерство обороны Дании (подробнее).
- Охматдет. Российский летчик слил ГУР данные командиров авиации оккупантов – источник. После удара РФ по детской больнице Охматдет с Главным управлением разведки связался российский военный летчик – он предоставил информацию о 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, регулярно атакующей Украину ракетами. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке (подробнее).
- Patriot и укрепление безопасности на Черном море – Украина и Румыния заключили соглашение. В Вашингтоне, США, лидеры Украины и Румынии Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис подписали соглашение о безопасности между двумя странами. Об этом сообщил Офис украинского президента, также опубликован текст соглашения (подробнее).
- "Есть подозрения". Госэнергонадзор проверит справедливость отключений света. Государственная инспекция энергетического надзора проведет проверку облэнерго относительно равномерности применения графиков отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства (подробнее).
- Норвегия выделяет $93 млн на ПВО для Украины. Норвегия выделит $92,69 млн в поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере на саммите НАТО в Вашингтоне, передает агентство Reuters (подробнее).
- США и Германия сорвали план России убить гендиректора производителя оружия Rheinmetall – CNN. Американская разведка в начале 2024 года обнаружила, что Россия планировала убийство генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на информацию от пяти американских и западных чиновников (подробнее).
- Россия не смогла взять "в лоб" Часов Яр, поэтому идут бои за Торецк и Нью-Йорк – ВСУ. Силы обороны сейчас ведут бои за города Торецк и Нью-Йорк Донецкой области, откуда оккупанты стремятся двигаться на Часов Яр. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин (подробнее).
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