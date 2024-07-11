Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 11 липня

НАТО офіційно погодило військову допомогу Україні на 40 млрд євро протягом 2025 року, Байден оголосив новий пакет допомоги

Саміт НАТО (Фото: Ting Shen/EPA)

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