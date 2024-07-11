Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 11 липня
- НАТО офіційно погодило військову допомогу Україні на 40 млрд євро протягом 2025 року. Країни НАТО зобов’язалися надати Україні протягом 2025 року щонайменше 40 млрд євро безпекової допомоги. Про це йдеться у спільній декларації ювілейного саміту Альянсу у Вашингтоні (детальніше).
- Байден оголосив новий пакет допомоги Україні. Американський лідер Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Раніше він повідомив, що США нададуть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot, а європейські союзники посилять українську протиповітряну оборону ще чотирма системами (детальніше).
- Данія замовила дивізіон САУ "Богдана" для України. Данія, яка першою у світі почала купувати зброю для Збройних Сил України в українських виробників, замовила для України 18 самохідних артилерійських установок "Богдана". Про це повідомило Міністерство оборони Данії (детальніше).
- Охматдит. Російський льотчик злив ГУР дані командирів авіації окупантів – джерело. Після удару РФ по дитячій лікарні Охматдит з Головним управлінням розвідки зв’язався російський військовий льотчик – він надав інформацію щодо 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, яка регулярно атакує Україну ракетами. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці (детальніше).
- Patriot та зміцнення безпеки на Чорному морі – Україна та Румунія уклали угоду. У Вашингтоні, США, лідери України та Румунії Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс підписали безпекову угоду між двома країнами. Про це повідомив Офіс українського президента, також опубліковано текст угоди (детальніше).
- "Є підозри". Держенергонагляд перевірить справедливість відключень світла. Державна інспекція енергетичного нагляду проведе перевірку обленерго щодо рівномірності застосування графіків відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба відомства (детальніше).
- Норвегія виділяє $93 млн на ППО для України. Норвегія виділить $92,69 млн на підтримку України у сфері протиповітряної оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере на саміті НАТО у Вашингтоні, передає агентство Reuters (детальніше).
- CША і Німеччина зірвали план Росії вбити гендиректора виробника зброї Rheinmetall – CNN. Американська розвідка на початку 2024 року виявила, що Росія планувала вбивство генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Про це повідомило видання CNN із посиланням на інформацію від п'ятьох американських і західних чиновників (детальніше).
- Росія не змогла взяти "в лоб" Часів Яр, тому точаться бої за Торецьк і Нью-Йорк – ЗСУ. Сили оборони наразі ведуть бої за міста Торецьк і Нью-Йорк Донецької області, звідки окупанти прагнуть рухатись на Часів Яр. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин (детальніше).
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