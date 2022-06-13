Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 13 июня

1. ЗА 100 ДНЕЙ ВОЙНЫ ФРАНЦИЯ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ИЗ РОССИИ – ФИНСКИЕ АНАЛИТИКИ. Россия получила 93 млрд евро доходов от экспорта энергоносителей за первые 100 дней полномасштабной войны РФ против Украины (24 февраля – 3 июня), причем ЕС по-прежнему остается крупнейшим покупателем российских газа и нефти (подробнее).

2. МАКРОН, ШОЛЬЦ И ДРАГИ ПРИЕДУТ В КИЕВ 16 ИЮНЯ — LA STAMPA. Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц приедут в Киев 16 июня (подробнее).

3. НА БАНКОВОЙ ОЗВУЧИЛИ, СКОЛЬКО НУЖНО АРТИЛЛЕРИИ И ТАНКОВ, ЧТОБЫ ВЫГНАТЬ РОССИЮ. ОЧЕНЬ МНОГО. Чтобы выгнать российских оккупантов из Украины и закончить войну, ВСУ нужен паритет с захватчиками по тяжелому вооружению (подробнее).

4. ПУТИН ДАВНО ПЕРЕШЕЛ КРАСНУЮ ЧЕРТУ. КЛИНТОН РАСКРИТИКОВАЛА МАКРОНА И ПОДДЕРЖАЛА ЗЕЛЕНСКОГО. Экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за его призывы "не унижать Россию" и поддержала позицию президента Зеленского насчет полного освобождения оккупированных территорий (подробнее).

5. РОССИЯ ПРЕВРАТИЛА ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС В ВОЕННУЮ БАЗУ – ПРЕЗИДЕНТ ЭНЕРГОАТОМА. Петр Котин сообщил, что россияне разместили на оккупированной Запорожской АЭС военных и тяжелую технику – грузовики, танки и БМП (подробнее).

6. ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ УКРАИНЦЫ ЗАБРАЛИ ИЗ БАНКОВ 4 МЛРД ГРН. ДАННЫЕ НБУ. В течение мая, по данным НБУ, общий объем депозитов в целом по банковской системе снизился на 4,2 млрд грн и составил 760,9 млрд грн (подробнее).

7. РОССИЯ ОБСТРЕЛЯЛА ПРИЛУКИ. ПРИЛЕТЕЛИ ТРИ РАКЕТЫ. Российская армия обстреляла ракетами город Прилуки в Черниговской области (подробнее).

8. ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ ГИБЕЛЬ БОЛЕЕ 12 000 МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, 1200 ТЕЛ ЕЩЕ НЕ ОПОЗНАНЫ. Большое количество людей в Киевской области нашли погибшими в своих домах и квартирах (подробнее).

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Вадим Ребрина

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