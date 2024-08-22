Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 22 августа
- Буданов подтвердил удар по Москве: Били по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево". Главное управление разведки 21 августа нанесло дроновые удары по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" под Москвой, а также по авиабазе "Миллерово" в Ростовской области. Об этом сообщил начальник военной разведки Кирилл Буданов в интервью изданию The Warzone (подробнее).
- Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне – город отчасти без света. Из-за удара РФ по объекту критической инфраструктуры Херсон частично остался без света, сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин (подробнее).
- ВАКС отменил подозрение экс-нардепу Грановскому. Высший антикоррупционный суд отменил подозрение экс-нардепу, которого считают организатором коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе. Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует это решение (подробнее).
- Силы обороны поразили склады с УАБ и топливом на российском аэродроме "Мариновка" – источник. В ночь на 22 августа Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины поразили склады на территории аэродрома "Мариновка" в Волгоградской области России. Об этом LIGA.net рассказал собеседник в СБУ (подробнее).
- Курская область. Украинские силы взяли еще один населенный пункт и пополнили обменный фонд – Сырский. Украинские силы взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области и пополнили обменный фонд. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский президенту Владимиру Зеленскому во время совещания в Сумской области, сообщил Офис главы государства (подробнее).
- На праздники 23 и 24 августа возможны ракетные удары по Украине, полиция наготове. В ближайшее время в связи с Днем государственного флага и Днем Независимости российские оккупанты могут прибегнуть к массированным ракетным обстрелам Украины, правоохранители готовы реагировать. Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев (подробнее).
- Пропагандисты Кремля подтвердили попадание в паром "Конро Трейдер" на Кубани: видео взрыва. Российская военная пропаганда утверждает, что украинские военные уничтожили паром Конро Трейдер в порту Кавказ на Кубани. Ресурсы Кремля публикуют с места происшествия видео момента взрыва и последующего возгорания (подробнее).
- Зеленский поручил правительству утвердить два документа для ветеранов: о чем идет речь. Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию создания системы перехода военнослужащих к гражданской жизни (подробнее).
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