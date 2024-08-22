Вісім головних новин України та світу на 21:00 22 серпня
- Буданов підтвердив удар по Москві: Били по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво". Головне управління розвідки 21 серпня здійснило дронові удари по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво" під Москвою, а також по авіабазі "Міллерово" у Ростовській області. Про це повідомив начальник воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Warzone (детальніше).
- Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні – місто частково без світла. Через удар РФ по об'єкту критичної інфраструктури Херсон частково залишився без світла, повідомив очільник обладміністрації Олександр Прокудін (детальніше).
- ВАКС скасував підозру екснардепу Грановському. Вищий антикорупційний суд скасував підозру екснардепу, якого вважають організатором корупційної схеми на Одеському припортовому заводі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що оскаржить це рішення (детальніше).
- Сили оборони уразили склади з КАБами та паливом на російському аеродромі "Маринівка" – джерело. У ніч проти 22 серпня Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій Збройних Сил України уразили склади на території аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області Росії. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у СБУ (детальніше).
- Курська область. Українські сили взяли ще один населений пункт і поповнили обмінний фонд – Сирський. Українські сили взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області РФ та поповнили обмінний фонд. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський президенту Володимиру Зеленському під час наради у Сумській області, повідомив Офіс голови держави (детальніше).
- На свята 23 і 24 серпня можливі ракетні удари по Україні, поліція напоготові. Найближчим часом у зв'язку із Днем державного прапора та Днем Незалежності російські окупанти можуть вдатися до масованих ракетних обстрілів України, правоохоронці готові реагувати. Про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв (детальніше).
- Пропагандисти Кремля підтвердили влучання у пором "Конро Трейдер" на Кубані: відео вибуху. Російська воєнна пропаганда стверджує, що українські військові знищили пором "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" на Кубані. Ресурси Кремля публікують з місця події відео моменту вибуху та подальшого займання (детальніше).
- Зеленський доручив уряду затвердити два документи для ветеранів: про що йдеться. Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію створення системи переходу військовослужбовців до цивільного життя (детальніше).
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