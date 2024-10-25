Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 25 октября
- Россия бросит в бой военных из КНДР уже 27-28 октября – Зеленский. Россия применит северокорейских военных в зонах боевых действий уже в ближайшие дни, сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Силы обороны нанесли удары по "Букам" в тылу россиян. В ночь на 25 октября Силы обороны уничтожили российскую радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2" и поразили "Бук-М3". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
- Сырский опроверг ложь Путина об "окружении" ВСУ под Курском. Заявление, обнародованное российским диктатором Владимиром Путиным на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. Так главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Сырский отреагировал на слова диктатора РФ.
- Зеленский поручил разработать технологическую ставку – в приоритете беспилотники. В Украине может появиться технологическая ставка, наибольшим приоритетом которой станут беспилотники. О таком своем поручении сообщил президент Зеленский.
- Россия атаковала шестью десятками дронов: ПВО сбила 36 из них. В ночь на 25 октября Россия запустила по Украине более 60 ударных беспилотников, противовоздушная оборона сбила большинство из них. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
- Мобилизация. В Киеве появились первые приговоры судов для мужчин-уклонистов – есть и тюремные сроки. Суды Киева вынесли первые семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу, передает столичная полиция. В частности, житель Соломенского района получил четыре года тюрьмы, житель Оболони – пять лет за решеткой.
- WSJ: Маск регулярно ведет тайные разговоры с Путиным с конца 2022 года. Американский миллиардер Илон Маск поддерживает регулярные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным с конца 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников среди действующих и бывших чиновников из США, Евросоюза и России.
- FATF снова не внесла Россию в черный список: какие страны выступили против. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) снова не внесла Россию в черный список. На заседании 21-25 октября FATF оставила свое решение приостановить членство РФ в организации, говорится на сайте организации.
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