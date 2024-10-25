Вісім головних новин України та світу на 21:00 25 жовтня
Кім Чен Ин та солдати КНДР (Ілюстративне фото: EPA)
  1. Росія кине в бій військових із КНДР вже 27-28 жовтня – Зеленський. Росія застосує північнокорейських військових у зонах бойових дій вже найближчими днями, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
  2. Сили оборони завдали ударів по "Буках" в тилу росіян. У ніч проти 25 жовтня Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2" та уразили "Бук-М3". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
  3. Сирський спростував брехню Путіна про "оточення" ЗСУ під Курськом. Заява, яка була оприлюднена російським диктатором Володимиром Путіним на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ у Курській області не відповідає дійсності. Так головнокомандувач Збройних Сил України Сирський відреагував на слова диктатора РФ.
  4. Зеленський доручив розробити технологічну Ставку – у пріоритеті безпілотники. В Україні може з'явитися технологічна Ставка, найбільшим пріоритетом якої стануть безпілотники. Про таке своє доручення повідомив президент Зеленський.
  5. Росія атакувала шістьма десятками дронів: ППО збила 36 з них. У ніч проти 25 жовтня Росія випустила по Україні понад 60 ударних безпілотників, протиповітряна оборона збила більшість із них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
  6. Мобілізація. У Києві з'явилися перші вироки судів для чоловіків-ухилянтів – є й тюремні строки. Суди Києва винесли перші сім вироків стосовно чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу, передає столична поліція. Зокрема, житель Солом'янського району отримав чотири роки тюрми, мешканець Оболоні – п'ять років за ґратами.
  7. WSJ: Маск регулярно веде таємні розмови з Путіним з кінця 2022 року. Американський мільярдер Ілон Маск підтримує регулярні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним з кінця 2022 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників серед чинних і колишніх посадовців із США, Євросоюзу та Росії.
  8. FATF знову не внесла Росію до чорного списку: які країни виступили проти. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) знову не внесла Росію до чорного списку. На засіданні 21-25 жовтня FATF залишила чинним своє рішення призупинити членство РФ в організації, йдеться на сайті організації.

Читайте також головні тексти дня:

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Збільшення бюджету в 30 разів і виробництво трамваїв. Мер Вінниці про децентралізацію

Київ — лідер серед порушників мовного закону. Яка ситуація в інших областях

Перший кабінет вакцинації. Що стримує аптеки масштабувати проєкт

Електрокар, гібрид чи авто з ДВЗ. Як обслуговувати і на чому дешевше їздити в Україні

"Веном: Останній танець". Сентиментальне роуд-муві, що (не)завершує історію про симбіота-вбивцю

головне за день