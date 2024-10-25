Вісім головних новин України та світу на 21:00 25 жовтня
- Росія кине в бій військових із КНДР вже 27-28 жовтня – Зеленський. Росія застосує північнокорейських військових у зонах бойових дій вже найближчими днями, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
- Сили оборони завдали ударів по "Буках" в тилу росіян. У ніч проти 25 жовтня Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2" та уразили "Бук-М3". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
- Сирський спростував брехню Путіна про "оточення" ЗСУ під Курськом. Заява, яка була оприлюднена російським диктатором Володимиром Путіним на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ у Курській області не відповідає дійсності. Так головнокомандувач Збройних Сил України Сирський відреагував на слова диктатора РФ.
- Зеленський доручив розробити технологічну Ставку – у пріоритеті безпілотники. В Україні може з'явитися технологічна Ставка, найбільшим пріоритетом якої стануть безпілотники. Про таке своє доручення повідомив президент Зеленський.
- Росія атакувала шістьма десятками дронів: ППО збила 36 з них. У ніч проти 25 жовтня Росія випустила по Україні понад 60 ударних безпілотників, протиповітряна оборона збила більшість із них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
- Мобілізація. У Києві з'явилися перші вироки судів для чоловіків-ухилянтів – є й тюремні строки. Суди Києва винесли перші сім вироків стосовно чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу, передає столична поліція. Зокрема, житель Солом'янського району отримав чотири роки тюрми, мешканець Оболоні – п'ять років за ґратами.
- WSJ: Маск регулярно веде таємні розмови з Путіним з кінця 2022 року. Американський мільярдер Ілон Маск підтримує регулярні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним з кінця 2022 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників серед чинних і колишніх посадовців із США, Євросоюзу та Росії.
- FATF знову не внесла Росію до чорного списку: які країни виступили проти. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) знову не внесла Росію до чорного списку. На засіданні 21-25 жовтня FATF залишила чинним своє рішення призупинити членство РФ в організації, йдеться на сайті організації.
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