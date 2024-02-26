Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 26 февраля

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

1. Сырский анонсировал усиление на фронте. Будут шаги по противодействию КАБам и дронам. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил о работе над шагами по противодействию российским дронам и управляемым авиационным бомбам. Об этом он сообщил после поездки на передовую (подробнее).

2. Россия 24 февраля не наступала под Купянском. ВСУ: Перегруппировывается, аккумулирует резервы. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 24 февраля российские войска не наступали на Купянском направлении. Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш заявил LIGA.net, что это связано с перегруппировкой оккупантов на данном направлении фронта (подробнее).

3. Силы обороны отошли от Ласточкино вблизи Авдеевки – ВСУ. Украинские военные отошли из поселка Ласточкино вблизи Авдеевки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий (подробнее).

4. Зеленский заявил, что ЕС предоставил лишь 30% из обещанного 1 млн снарядов. Как и четыре месяца назад. Из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым во время его визита в Киев (подробнее).

5. Нафтогаз впервые назвал объем добычи газа за 2023 год – рост на 6%. Группа Нафтогаз Украины увеличила добычу газа в 2023 году на 6% – до 13,3 млрд кубометров. Об этом на презентации программы "Сделано в Украине" сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, отвечая на вопросы LIGA.net (подробнее).

6. Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о демобилизации военнослужащих срочной службы. Информация об этом опубликована на сайте парламента (подробнее).

7. Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Сегодня, 26 февраля, венгерский парламент официально проголосовал за членство Швеции в НАТО. Венгрия была единственной страной, которая до сих пор не одобрила заявку на членство. Об этом сообщается на сайте парламента страны (подробнее).

8. Новым президентом Венгрии стал однопартиец Орбана. Сегодня, 26 февраля, парламент Венгрии поддержал кандидатуру Тамаша Шуйока на пост президента страны. Об этом сообщает издание Telex (подробнее).

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