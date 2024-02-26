Вісім головних новин України та світу на 21:00 26 лютого

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

1.Сирський анонсував посилення на фронті. Будуть кроки для протидії КАБам та дронам. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив про роботу над кроками для протидії російським дронам та керованим авіаційним бомбам. Про це він повідомив після поїздки на передову (детальніше).

2. Росія 24 лютого не наступала під Куп'янськом. ЗСУ: Перегруповується, акумулює резерви. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом 24 лютого російські війська не наступали на Куп'янському напрямку. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив LIGA.net, що це пов'язано з перегрупуванням окупантів на даному напрямку фронту (детальніше).

3. Сили оборони відійшли від Ласточкиного поблизу Авдіївки – ЗСУ. Українські військові відійшли з селища Ласточкине поблизу Авдіївки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій (детальніше).

4. Зеленський заявив, що ЄС надав лише 30% з обіцяного 1 млн снарядів. Як і чотири місяці тому. З обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився з листопада 2023 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим під час його візиту до Києва (детальніше).

5. Нафтогаз вперше назвав обсяг видобутку газу за 2023 рік – зростання на 6%. Група Нафтогаз України збільшила видобуток газу 2023 року на 6% – до 13,3 млрд кубометрів. Про це на презентації програми "Зроблено в Україні" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, відповідаючи на запитання LIGA.net (детальніше).

6. Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про демобілізацію військовослужбовців строкової служби. Інформацію про це опубліковано на сайті парламенту (детальніше).

7. Угорщина ратифікувала вступ Швеції до НАТО. Сьогодні, 26 лютого, угорський парламент офіційно проголосував за членство Швеції в НАТО. Угорщина була єдиною країною, яка до сьогодні не схвалила заявку на членство. Про це повідомляється на сайті парламенту країни (детальніше).

8. Новим президентом Угорщини став однопартієць Орбана. Сьогодні, 26 лютого, парламент Угорщини підтримав кандидатуру Тамаша Шуйока на посаду президента країни. Про це повідомляє видання Telex (детальніше).

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