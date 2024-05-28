Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 28 мая

Плюс два соглашения о безопасности за день, Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028-го, избрана мера пресечения Смирнову и другие новости

F-16 (Иллюстративное фото: Depositphotos)

1. Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028-го. Первые – в этом году. Бельгия передаст 30 истребителей F-16 в Украину до 2028 года: первые самолеты должны быть поставлены уже к концу 2024-го. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб (подробнее).

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2. Украина и Бельгия подписали соглашение о безопасности: почти миллиард евро на ВСУ в 2024-м. Украина и Бельгия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, его подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр королевства Александр де Кроо (подробнее).

3. Украина заключила договор о безопасности с Португалией. Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности. Документ подписали в Лиссабоне президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру (подробнее).

4. Экс-заместителю Офиса президента Смирнову избрали меру пресечения в виде залога в 10 млн грн. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен (подробнее).

5. Самый большой НПЗ в мире согласился покупать российскую нефть за рубли – Reuters. Индийская компания Reliance Industries, владелец крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала с российской компанией "Роснефть" годовое соглашение о покупке не менее 3 млн баррелей нефти в месяц. Расчет будет производиться в российских рублях, со ссылкой на источники пишет Reuters (подробнее).

6. Российская "Алабуга" в Татарстане планирует ежегодно производить 6000 "шахедов" – WSJ. Российский завод "Алабуга" планирует производить 6000 ударных беспилотников типа Shahed каждый год. В конце апреля он уже опередил свой производственный график и поставил 4500 дронов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (подробнее).

7. Налоговая обновила план: количество проверок выросло. Чаще всего будут проверять бизнесы, работающие в сфере оптовой торговли – на них приходится 22% от общего количества проверок компаний (подробнее).

8. Швеция: Планы с истребителями Gripen для Украины – на паузе из-за F-16. ВСУ не комментируют. Швеция ставит на паузу планы по передаче Украине своих истребителей Gripen, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию других западных самолетов – американских F-16. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает агентство Reuters (подробнее).

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