Вісім головних новин України та світу на 21:00 28 травня

Плюс дві безпекові угоди за день, Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028-го, обрано запобіжний захід Смирнову й інші новини

F-16 (Ілюстративне фото: Depositphotos)

1. Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028-го. Перші – цьогоріч. Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року: перші літаки мають бути постачені вже до кінця 2024-го. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб (детальніше).

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2. Україна та Бельгія підписали безпекову угоду: майже мільярд євро на ЗСУ у 2024-му. Україна та Бельгія уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки, її підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр королівства Александр де Кроо (детальніше).

3. Україна уклала безпекову угоду з Португалією. Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. Документ підписали у Лісабоні президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру (детальніше).

4. Ексзаступнику Офісу президента Смирнову обрали запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступникові очільника Офісу президента Андрію Смирнову, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень (детальніше).

5. Найбільший НПЗ у світі погодився купувати російську нафту за рублі – Reuters. Індійська компанія Reliance Industries, власник найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, підписала з російською компанією "Роснєфть" річну угоду про купівлю не менш ніж 3 млн барелів нафти на місяць. Розрахунок буде проводитися у російських рублях, з посиланням на джерела пише Reuters (детальніше).

6. Російська "Алабуга" у Татарстані планує щороку виробляти 6000 "шахедів" — WSJ. Російський завод "Алабуга" планує виробляти 6000 ударних безпілотників типу Shahed щороку. Наприкінці квітня він вже випередив свій виробничий графік та постачив 4500 дронів. Про це повідомило видання The Wall Street Journal (детальніше).

7. Податкова оновила план: кількість перевірок зросла. Найчастіше перевірятимуть бізнеси, що працюють у сфері гуртової торгівлі, – на них припадає аж 22% від загальної кількості перевірок компаній (детальніше).

8. Швеція: Плани з винищувачами Gripen для України – на паузі через F-16. ЗСУ не коментують. Швеція ставить на паузу плани з передання Україні своїх винищувачів Gripen, щоб забезпечити введення в експлуатацію інших західних літаків – американських F-16. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає агенція Reuters (детальніше).

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