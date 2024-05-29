Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 29 мая

Самолет от Швеции, завершены поисковые работы после российского удара по Эпицентру, тарифы на электроэнергию и другие новости

Самолет ASC 890 (Фото: Википедия)

1. Швеция передает военную помощь Украине на $1,3 млрд. Туда вошел самолет. Швеция объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью $1,3 млрд, в который, в частности, войдет самолет радиолокационной разведки и управления (ASC 890). В пакет также входят ракеты Rb 99, которые можно использовать как на самолетах, так и в наземных системах ПВО (подробнее).

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2. Решение о тарифах на электроэнергию состоится 30 мая. Обсуждают цену 4,8 грн. С 1 июня в Украине будет введен новый тариф на электроэнергию. Появились утечки информации, что новый тариф составит 4,8 грн/кВт-ч. Первым такую цену 28 мая назвал первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко (подробнее).

3. Макрон назвал заявление Сырского об инструкторах в Украине "досадным и несогласованным". Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "досадным и несогласованным" заявление главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского о том, что он уже подписал документы, позволяющие французским инструкторам работать в украинских центрах военной подготовки (подробнее).

4. Российский удар по Эпицентру. Завершены поисковые работы, оккупанты убили 19 человек. Во вторник, 29 мая, были завершены поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова – из-за российской атаки погибли 19 человек: жертвами стали 12 мужчин и 7 женщин, среди них 17-летний парень и 12-летняя девочка, еще 54 человека получили ранения (подробнее).

5. ГБР выяснило, что в Украине массово пытали заключенных. Вручены подозрения должностным лицам колонии. Государственное бюро расследований утверждает, что разоблачило масштабную систему пыток заключенных в разных регионах Украины. Четверым чиновникам Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области вручили подозрения (подробнее).

6. В Варшаве заявили, что Украина может бить по России польским оружием. Польские власти не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории России, заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. По его словам, украинцы могут воевать так, как они хотят (подробнее).

7. Канада разрешила использовать свое оружие для ударов по целям в России. Вооруженные Силы Украины могут использовать вооружение, переданное Канадой, для ударов по военным целям на российской территории – Оттава не ставила Киеву никаких условий. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли (подробнее).

8. Более 700 000 призывников были в безосновательном розыске в Резерв+ – ошибку исправили. В реестре "Оберіг" 710 000 граждан без юридических оснований имели статус "в розыске": проблему разрешили благодаря приложению "Резерв+", где призывники могут обновить свои данные, сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко (подробнее).

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