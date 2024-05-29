Вісім головних новин України та світу на 21:00 29 травня

Літак від Швеції, завершено пошукові роботи після російського удару по Епіцентру, тарифи на електроенергію та інші новини

Літак ASC 890 (Фото: Вікіпедія)

1. Швеція передає військову допомогу Україні на $1,3 млрд. Туди увійшов літак. Швеція оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні вартістю $1,3 млрд, в який, зокрема, увійде літак радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890). У пакет також входять ракети Rb 99, які можна використовувати як на літаках, так і в наземних системах ППО (детальніше).

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2. Рішення про тарифи на електроенергію буде 30 травня. Обговорюють ціну 4,8 грн. З 1 червня в Україні запровадять новий тариф на електроенергію. З'явилися витоки інформації, що новий тариф становитиме 4,8 грн/кВт-год. Першим таку ціну 28 травня назвав перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко (детальніше).

3. Макрон назвав заяву Сирського про інструкторів в Україні "прикрою та неузгодженою". Президент Франції Емманюель Макрон назвав "прикрою та неузгодженою" заяву головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського про те, що він вже підписав документи, які дозволяють французьким інструкторам працювати в українських центрах вишколу (детальніше).

4. Російський удар по Епіцентру. Завершено пошукові роботи, окупанти вбили 19 людей. У вівторок, 29 травня, були завершені пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова – через російську атаку загинуло 19 людей: жертвами стали 12 чоловіків та 7 жінок, серед них 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка, ще 54 людини отримали поранення (детальніше).

5. ДБР з'ясувало, що в Україні масово катували в'язнів. Вручено підозри посадовцям колонії. Державне бюро розслідувань стверджує, що викрило масштабну систему катування ув'язнених у різних регіонах України. Чотирьом службовим особам Божковської виправної колонії №16 у Полтавській області вручили підозри (детальніше).

6. У Варшаві заявили, що Україна може бити по Росії польською зброєю. Польська влада не обмежує застосування Україною зброї, що поставляється Варшавою, для ударів по об'єктах на території Росії, заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, українці можуть воювати так, як вони хочуть (детальніше).

7. Канада дозволила використовувати свою зброю для ударів по цілях у Росії. Збройні Сили України можуть використовувати озброєння, передане Канадою, для ударів по військових цілях на російській території – Оттава не надавала Києву жодних умов. Про це заявила канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі (детальніше).

8. Понад 700 000 призовників були в безпідставному розшуку у Резерв+ – помилку виправили. У реєстрі "Оберіг" 710 000 громадян без юридичних підстав мали статус "в розшуку": проблему розвʼязали завдяки застосунку "Резерв+", де призовники можуть оновити свої дані, повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко (детальніше).

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