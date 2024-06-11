Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 11 июня
- США отменили запрет на поставку оружия "Азову". Соединенные Штаты отменили запрет на поставку оружия своего производства украинской 12 бригаде специального назначения "Азов". Об этом сообщает издание Washinghton Post со ссылкой на результаты проверки, проведенной Государственным департаментом США (подробнее).
- Первые деньги от российских активов Украина получит в июле. Теперь официально. Евросоюз предоставит Украине в июле 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, 90% этой суммы пойдут на оружие. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (подробнее).
- Всемирный банк сохранил прогноз по росту экономики Украины на 2024 год. Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 3,2% в 2024 году. Об этом говорится в июньском отчете банка Global Economic Prospects 2024 (подробнее).
- Мобилизация повлияла на работу 81% компаний – опрос. Влияние мобилизации на результаты деятельности ощущает 81% компаний в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Американской торговой палаты и Citi Украина "Оценка состояния бизнеса в военной Украине" (подробнее).
- Зеленский анонсировал создание 1 ГВт газовой генерации до конца года. Его уже критикуют. Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации в 2024 году и еще 4 ГВт в ближайшие годы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на открытии конференции по восстановлению Украины в Берлине (подробнее).
- Россияне снова наврали о "победах" – на этот раз "взяли" село, которого нет уже 37 лет. Россияне в очередной раз наврали о захвате нескольких населенных пунктов, при этом одного из них не существует уже 37 лет. Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин (подробнее).
- В Запорожье убили чиновника горсовета. Полиция разыскивает стрелка. Утром 11 июня в центре Запорожья мужчина четырежды выстрелил в местного чиновника, в результате чего тот скончался в больнице. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что жертва – Максим Денщик, занимавший должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета (подробнее).
- В Одессе подрались медики и работники ТЦК. В военкомате прокомментировали. В Одессе работники Киевского районного территориального центра комплектования несколько часов удерживали медиков внутри здания, утверждает местное издание Думская. В пресс-службе военкомата призвали украинцев воздержаться от спекуляций и добавили, что вместе с полицейскими устанавливают обстоятельства событий (подробнее).
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