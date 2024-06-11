Вісім головних новин України та світу на 22:00 11 червня
- США скасували заборону на постачання зброї "Азову". Сполучені Штати скасували заборону на постачання зброї свого виробництва українській 12 бригаді спеціального призначення "Азов". Про це повідомляє видання Washinghton Post з посиланням на результати перевірки, проведеної Державним департаментом США (детальніше).
- Перші гроші від російських активів Україна отримає в липні. Тепер офіційно. Євросоюз надасть Україні у липні 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, 90% цієї суми піде на зброю. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (детальніше).
- Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на 2024 рік. Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 3,2% у 2024 році. Про це йдеться у червневому звіті банку Global Economic Prospects 2024 (детальніше).
- Мобілізація вплинула на роботу 81% компаній – опитування. Вплив мобілізації на результати своєї діяльності відчуває 81% компаній в Україні. Про це свідчать результати опитування Американської торговельної палати та Citi Україна "Оцінка стану бізнесу у воєнній Україні" (детальніше).
- Зеленський анонсував створення 1 ГВт газової генерації до кінця року. Його вже критикують. Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 році та ще 4 ГВт у найближчі роки. Про це президент Володимир Зеленський заявив на відкритті конференції з відновлення України в Берліні (детальніше).
- Росіяни знову набрехали про "перемоги" – цього разу "взяли" село, якого немає вже 37 років. Росіяни вчергове набрехали про захоплення кількох населених пунктів, тоді як одного з них не існує вже 37 років. Про це у коментарі LIGA.net сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин (детальніше).
- У Запоріжжі вбили посадовця міськради. Поліція розшукує стрільця. Зранку 11 червня у середмісті Запоріжжя чоловік чотири рази вистрелив у місцевого посадовця, внаслідок чого той помер у лікарні. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що жертва – Максим Денщік, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради (детальніше).
- В Одесі побилися медики та працівники ТЦК. У військкоматі прокоментували. В Одесі працівники Київського районного територіального центру комплектування кілька годин утримували медиків всередині будівлі, стверджує місцеве видання Думська. У пресслужбі військкомату закликали українців утриматися від спекуляцій та додали, що разом із поліціянтами встановлюють обставини подій (детальніше).
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