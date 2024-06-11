Вісім головних новин України та світу на 22:00 11 червня
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  1. США скасували заборону на постачання зброї "Азову". Сполучені Штати скасували заборону на постачання зброї свого виробництва українській 12 бригаді спеціального призначення "Азов". Про це повідомляє видання Washinghton Post з посиланням на результати перевірки, проведеної Державним департаментом США (детальніше).
  2. Перші гроші від російських активів Україна отримає в липні. Тепер офіційно. Євросоюз надасть Україні у липні 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, 90% цієї суми піде на зброю. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (детальніше).
  3. Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на 2024 рік. Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 3,2% у 2024 році. Про це йдеться у червневому звіті банку Global Economic Prospects 2024 (детальніше).
  4. Мобілізація вплинула на роботу 81% компаній – опитування. Вплив мобілізації на результати своєї діяльності відчуває 81% компаній в Україні. Про це свідчать результати опитування Американської торговельної палати та Citi Україна "Оцінка стану бізнесу у воєнній Україні" (детальніше).
  5. Зеленський анонсував створення 1 ГВт газової генерації до кінця року. Його вже критикують. Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 році та ще 4 ГВт у найближчі роки. Про це президент Володимир Зеленський заявив на відкритті конференції з відновлення України в Берліні (детальніше).
  6. Росіяни знову набрехали про "перемоги" – цього разу "взяли" село, якого немає вже 37 років. Росіяни вчергове набрехали про захоплення кількох населених пунктів, тоді як одного з них не існує вже 37 років. Про це у коментарі LIGA.net сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин (детальніше).
  7. У Запоріжжі вбили посадовця міськради. Поліція розшукує стрільця. Зранку 11 червня у середмісті Запоріжжя чоловік чотири рази вистрелив у місцевого посадовця, внаслідок чого той помер у лікарні. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що жертва – Максим Денщік, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради (детальніше).
  8. В Одесі побилися медики та працівники ТЦК. У військкоматі прокоментували. В Одесі працівники Київського районного територіального центру комплектування кілька годин утримували медиків всередині будівлі, стверджує місцеве видання Думська. У пресслужбі військкомату закликали українців утриматися від спекуляцій та додали, що разом із поліціянтами встановлюють обставини подій (детальніше).

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