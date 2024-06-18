Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 18 июня
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ
  1. В приложении "Резерв+" появился QR-код и электронный военно-учетный документ. В Резерв+ добавлен военно-учетный документ в электронной форме и QR-код для удобной проверки данных служащими территориальных центров комплектования или полицейскими (подробнее).
  2. Ночные атаки на российские нефтебазы под Ростовом являются спецоперацией СБУ – источник. В ночь на 18 июня беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтебазы в российской Ростовской области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах (подробнее).
  3. "Две зимы с отключениями". Состояние украинской энергосистемы оценили в три из 12. Для восстановления мощностей энергосистемы Украине нужно примерно два года. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко (подробнее).
  4. Рада приняла законопроект о "клубе белого бизнеса". Там будет 5000 компаний. Верховная Рада во вторник, 18 июня, приняла законопроект №11084 о создании перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Компании, которые войдут в этот список, будут меньше проверять (подробнее).
  5. В Киеве стреляли в оппозиционного казахского журналиста Айдоса Садыкова – источник. Днем 18 июня в Шевченковском районе Киева стреляли в казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах, впоследствии подтвердила и супруга пострадавшего Наталья Садыкова (подробнее).
  6. В Донецкой области оккупанты обезглавили украинского военного – фото. На Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин (подробнее).
  7. Кабмин уволил Мустафу Найема. Кабинет министров на заседании 18 июня уволил главу Агентства восстановления Мустафу Найема и двух его заместителей: Андрея Ивко и Валерию Иванову. Обязанности главы агентства будет выполнять третий заместитель Роман Комендант, сообщила пресс-служба правительства (подробнее).
  8. Россия активизировалась еще на одном направлении фронта и начала сразу пять штурмовых действий. Россияне активизировались на еще одном направлении фронта, Торецком, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 18 июня (подробнее).

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