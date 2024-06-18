Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 18 июня
- В приложении "Резерв+" появился QR-код и электронный военно-учетный документ. В Резерв+ добавлен военно-учетный документ в электронной форме и QR-код для удобной проверки данных служащими территориальных центров комплектования или полицейскими (подробнее).
- Ночные атаки на российские нефтебазы под Ростовом являются спецоперацией СБУ – источник. В ночь на 18 июня беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтебазы в российской Ростовской области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах (подробнее).
- "Две зимы с отключениями". Состояние украинской энергосистемы оценили в три из 12. Для восстановления мощностей энергосистемы Украине нужно примерно два года. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко (подробнее).
- Рада приняла законопроект о "клубе белого бизнеса". Там будет 5000 компаний. Верховная Рада во вторник, 18 июня, приняла законопроект №11084 о создании перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Компании, которые войдут в этот список, будут меньше проверять (подробнее).
- В Киеве стреляли в оппозиционного казахского журналиста Айдоса Садыкова – источник. Днем 18 июня в Шевченковском районе Киева стреляли в казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах, впоследствии подтвердила и супруга пострадавшего Наталья Садыкова (подробнее).
- В Донецкой области оккупанты обезглавили украинского военного – фото. На Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин (подробнее).
- Кабмин уволил Мустафу Найема. Кабинет министров на заседании 18 июня уволил главу Агентства восстановления Мустафу Найема и двух его заместителей: Андрея Ивко и Валерию Иванову. Обязанности главы агентства будет выполнять третий заместитель Роман Комендант, сообщила пресс-служба правительства (подробнее).
- Россия активизировалась еще на одном направлении фронта и начала сразу пять штурмовых действий. Россияне активизировались на еще одном направлении фронта, Торецком, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 18 июня (подробнее).
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