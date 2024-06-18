Вісім головних новин України та світу на 22:00 18 червня
- У застосунку "Резерв+" з'явився QR-код та електронний військово-обліковий документ. У Резерв+ додано військово-обліковий документ в електронній формі та QR-код для зручної перевірки даних службовцями територіальних центрів комплектування або поліціянтами (детальніше).
- Нічні атаки на російські нафтобази під Ростовом є спецоперацією СБУ — джерело. В ніч проти 18 червня безпілотники Служби безпеки України атакували нафтобази у російській Ростовській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах (детальніше).
- "Дві зими з відключеннями". Стан української енергосистеми оцінили на три з 12. Для відновлення потужностей енергосистеми Україні потрібно приблизно два роки. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко (детальніше).
- Рада ухвалила законопроєкт про "клуб білого бізнесу". Там буде 5000 компаній. Верховна Рада у вівторок, 18 червня, ухвалила законопроєкт №11084 про створення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Компанії, які увійдуть до цього списку, менше перевірятимуть (детальніше).
- У Києві стріляли в опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова – джерело. Вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва стріляли у казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах, згодом підтвердила й дружина постраждалого Наталія Садикова (детальніше).
- На Донеччині окупанти обезголовили українського військового – фото. На Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін (детальніше).
- Кабмін звільнив Мустафу Найєма. Кабінет міністрів на засіданні 18 червня звільнив голову Агентства відновлення Мустафу Найєма та двох його заступників: Андрія Івка і Валерію Іванову. Обов'язки голови агентства виконуватиме третій заступник Роман Комендант, повідомила пресслужба уряду (детальніше).
- Росія активізувалась на ще одному напрямку фронту і почала одразу п’ять штурмових дій. Росіяни активізувались на ще одному напрямку фронту, Торецькому, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 18 червня (детальніше).
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