Вісім головних новин України та світу на 22:00 18 червня
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ
  1. У застосунку "Резерв+" з'явився QR-код та електронний військово-обліковий документ. У Резерв+ додано військово-обліковий документ в електронній формі та QR-код для зручної перевірки даних службовцями територіальних центрів комплектування або поліціянтами (детальніше).
  2. Нічні атаки на російські нафтобази під Ростовом є спецоперацією СБУ — джерело. В ніч проти 18 червня безпілотники Служби безпеки України атакували нафтобази у російській Ростовській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах (детальніше).
  3. "Дві зими з відключеннями". Стан української енергосистеми оцінили на три з 12. Для відновлення потужностей енергосистеми Україні потрібно приблизно два роки. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко (детальніше).
  4. Рада ухвалила законопроєкт про "клуб білого бізнесу". Там буде 5000 компаній. Верховна Рада у вівторок, 18 червня, ухвалила законопроєкт №11084 про створення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Компанії, які увійдуть до цього списку, менше перевірятимуть (детальніше).
  5. У Києві стріляли в опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова – джерело. Вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва стріляли у казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах, згодом підтвердила й дружина постраждалого Наталія Садикова (детальніше).
  6. На Донеччині окупанти обезголовили українського військового – фото. На Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін (детальніше).
  7. Кабмін звільнив Мустафу Найєма. Кабінет міністрів на засіданні 18 червня звільнив голову Агентства відновлення Мустафу Найєма та двох його заступників: Андрія Івка і Валерію Іванову. Обов'язки голови агентства виконуватиме третій заступник Роман Комендант, повідомила пресслужба уряду (детальніше).
  8. Росія активізувалась на ще одному напрямку фронту і почала одразу п’ять штурмових дій. Росіяни активізувались на ще одному напрямку фронту, Торецькому, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 18 червня (детальніше).

Читайте також тексти дня:

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Члену екіпажу А-50 краще зламати ногу". Пілот F-16 про переваги літака та повітряні бої з РФ

Зібрати пазл. Як Україні розв'язати проблему КАБів

Списання або дефолт. Куди веде Україну тягар державного боргу

Рейтинг найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією у 2024 році

головне за день