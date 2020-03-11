Восстановленный после люстрации прокурор Киева пройдет аттестацию - Чумак

Сергей Юлдашев (фото - пресс-служба прокуратуры города Киева)

Восстановленный судом после люстрации в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев должен пройти аттестацию. Об этом заявил и.о. генерального прокурора Виктор Чумак в эфире Первого национального канала.

"Юлдашев идет на аттестацию. Аттестационная комиссия даст полную оценку Юлдашеву", - рассказал Чумак.

Также Чумак подчеркнул, что Юлдашев - не первый, а уже шестой прокурор, который восстановился в прокуратуре после люстрации.

Решение о восстановлении Юлдашева еще 25 февраля принял Днепропетровский окружной админсуд, который признал противоправным и отменил приказ генпрокурора Виктора Шокина от 23 марта 2015 года об увольнении.

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