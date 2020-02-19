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Война. Могут запретить сообщать имя погибшего до извещения семьи

Война. Могут запретить сообщать имя погибшего до извещения семьи - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба 36 ОБрМП
19.02.2020, 15:15

По словам главы Минветеранов, не родные погибшего на фронте должны заниматься вопросами прощания с ним, а страна, за которую он отдал жизнь

В Украине разрабатывают правила оповещения семей погибших на фронте и церемониал захоронения тех, кто отдал жизнь за страну. Об этом, комментируя практику распространения в СМИ имен погибших военных до уведомления их родных, заявила в Facebook глава Минветеранов Оксана Коляда.

"Вчера погиб 22-летний воин 72-й бригады - и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос - сколько еще родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов?" - сказала она.

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Министр подчеркнула, что церемониал - совместные наработки ведомства с Институтом нацпамяти; в нем будут сочетаться украинские традиции и международный опыт. По ее словам, идет разработка адекватного процесса оповещения родственников об утрате.

"Они заслуживают того, чтобы узнать страшную новость по-человечески, цивилизованно, в корректной форме и с психологической поддержкой", - отметила Коляда.

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