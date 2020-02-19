Война. Могут запретить сообщать имя погибшего до извещения семьи

Иллюстративное фото: пресс-служба 36 ОБрМП

В Украине разрабатывают правила оповещения семей погибших на фронте и церемониал захоронения тех, кто отдал жизнь за страну. Об этом, комментируя практику распространения в СМИ имен погибших военных до уведомления их родных, заявила в Facebook глава Минветеранов Оксана Коляда.

"Вчера погиб 22-летний воин 72-й бригады - и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос - сколько еще родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов?" - сказала она.

Читайте также: Министр для ветеранов. Кто такая Коляда и чем она займется

Министр подчеркнула, что церемониал - совместные наработки ведомства с Институтом нацпамяти; в нем будут сочетаться украинские традиции и международный опыт. По ее словам, идет разработка адекватного процесса оповещения родственников об утрате.

"Они заслуживают того, чтобы узнать страшную новость по-человечески, цивилизованно, в корректной форме и с психологической поддержкой", - отметила Коляда.

Читайте также: Министр вступилась за Азов: Слова конгрессменов - дикость и чушь