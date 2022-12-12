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Воздушные силы: Есть три типа воздушной тревоги — ракетные удары, данные союзников и РСЗО

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 11:24
Воздушные силы: Есть три типа воздушной тревоги — ракетные удары, данные союзников и РСЗО - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

На сегодня в Украине есть три типа воздушных тревог — это может быть воздушная угроза, информация от союзников или применение реактивных систем залпового огня в прифронтовых зонах. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в эфире национального телемарафона.

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По его словам, тревога объявляется при угрозе ударов противника с воздуха, при наличии информации от партнеров и других источников о возможном применении ракет, а также при обстрелах из РСЗО. 

Он отметил, что россияне также снова начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 после паузы в несколько недель. 

Насчет возможных новых массированных ударов по критической инфраструктуре Игнат подчеркнул, что планы РФ не изменились, оккупанты рассредоточили стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. 

"Я бы хотел осторожнее относиться к информации о массированных ударах. Угроза не исчезла, она есть. Будем готовиться и сбивать ракеты как и в прошлые разы", — сказал Игнат.

Читайте также: Ракетные удары по инфраструктуре Украины не влияют на операции ВСУ — главный генерал США

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары воздушная тревога война воздушные силы Юрий Игнат
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