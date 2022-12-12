Воздушные силы: Есть три типа воздушной тревоги — ракетные удары, данные союзников и РСЗО
На сегодня в Украине есть три типа воздушных тревог — это может быть воздушная угроза, информация от союзников или применение реактивных систем залпового огня в прифронтовых зонах. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в эфире национального телемарафона.
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По его словам, тревога объявляется при угрозе ударов противника с воздуха, при наличии информации от партнеров и других источников о возможном применении ракет, а также при обстрелах из РСЗО.
Он отметил, что россияне также снова начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 после паузы в несколько недель.
Насчет возможных новых массированных ударов по критической инфраструктуре Игнат подчеркнул, что планы РФ не изменились, оккупанты рассредоточили стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3.
"Я бы хотел осторожнее относиться к информации о массированных ударах. Угроза не исчезла, она есть. Будем готовиться и сбивать ракеты как и в прошлые разы", — сказал Игнат.
- Россияне ударили дронами-камикадзе по Одесской области в ночь на 10 декабря, попав в энергетические объекты.
- Энергетики говорят, что на восстановление может потребоваться гораздо больше времени, чем после предыдущих атак, однако два-три месяца сидеть без света области не придется – столько времени может понадобиться для полного восстановления, а поочередные подключения начнутся раньше.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская энергосистема сейчас очень далека от нормального состояния и россияне наносят удары по объектам энергетики почти каждый день – даже если речь идет не о массированных ракетных ударах.
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