Воздушные силы: РФ изменила тактику запуска "шахедов". Теперь больше направлений полетов

Российские оккупанты изменили тактику запуска дронов-камикадзе Shahed-136, они увеличили количество направлений полетов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, за последний месяц россияне почти каждую ночь устраивают налеты "шахедами".

Он отметил, что основной целью врага является портовая инфраструктура в Одесской области.

Игнат заявил, что командование фиксирует увеличение направлений ударов.

"Раньше это было одно-два направления, а сейчас видим и Ейск, и Курск, и Брянская область, Чауда и так далее", — сказал спикер ВСУ.

Также он подчеркнул, что Украине необходимо увеличивать количество мобильных огневых групп, которые сбивают дроны, так как в ближайшее время противник будет наращивать количество атак.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тылвэр подтвердил, что на территории Румынии нашли следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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