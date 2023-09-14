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Воздушные силы: РФ изменила тактику запуска "шахедов". Теперь больше направлений полетов

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 12:16
Воздушные силы: РФ изменила тактику запуска
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты изменили тактику запуска дронов-камикадзе Shahed-136, они увеличили количество направлений полетов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, за последний месяц россияне почти каждую ночь устраивают налеты "шахедами". 

Он отметил, что основной целью врага является портовая инфраструктура в Одесской области. 

Игнат заявил, что командование фиксирует увеличение направлений ударов. 

"Раньше это было одно-два направления, а сейчас видим и Ейск, и Курск, и Брянская область, Чауда и так далее", — сказал спикер ВСУ.

Также он подчеркнул, что Украине необходимо увеличивать количество мобильных огневых групп, которые сбивают дроны, так как в ближайшее время противник будет наращивать количество атак.

  • 4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.
  • 6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тылвэр подтвердил, что на территории Румынии нашли следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.
  • Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

Читайте также: Румыны призвали прятаться в укрытие во время российских атак на порты Дуная

Дмитрий Гриниченко
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войнапвовоздушные силыЮрий ИгнатShahed-136дроны-камикадзе
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