Повітряні сили: Росія змінила тактику запуску "шахедів". Тепер більше напрямків польотів

Російські окупанти змінили тактику запуску дронів-камікадзе Shahed-136, вони збільшили кількість напрямків польотів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За його словами, за останній місяць росіяни майже щоночі влаштовують нальоти "шахедами".

Він зазначив, що основною ціллю ворога є портова інфраструктура на Одещині.

Ігнат заявив, що командування фіксує збільшення напрямків ударів.

"Раніше це був один-два напрямки, а зараз бачимо і Єйськ, і Курськ, і Брянська область, Чауда тощо", — сказав речник ЗСУ.

Також він наголосив, що Україні необхідно збільшувати кількість мобільних вогневих груп, які збивають дрони, оскільки найближчим часом противник нарощуватиме кількість атак.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тилвер підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там знайшли уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона у 14 км від кордону з Україною.

Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

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