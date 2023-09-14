RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Повітряні сили: Росія змінила тактику запуску "шахедів". Тепер більше напрямків польотів

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 12:16
Повітряні сили: Росія змінила тактику запуску
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти змінили тактику запуску дронів-камікадзе Shahed-136, вони збільшили кількість напрямків польотів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, за останній місяць росіяни майже щоночі влаштовують нальоти "шахедами".

Він зазначив, що основною ціллю ворога є портова інфраструктура на Одещині.

Ігнат заявив, що командування фіксує збільшення напрямків ударів.

"Раніше це був один-два напрямки, а зараз бачимо і Єйськ, і Курськ, і Брянська область, Чауда тощо", — сказав речник ЗСУ.

Також він наголосив, що Україні необхідно збільшувати кількість мобільних вогневих груп, які збивають дрони, оскільки найближчим часом противник нарощуватиме кількість атак.

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тилвер підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там знайшли уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона у 14 км від кордону з Україною.
  • Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

Читайте також: Румунів закликали ховатися в укриття під час російських атак на порти Дунаю

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаповітряні силиппоЮрій ІгнатShahed-136дрони-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 