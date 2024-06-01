Впервые в истории двусторонних отношений: Зеленский встретился с президентом Тимор-Лешти
1 июня президент Владимир Зеленский встретился с лидером Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамушем-Ортой. Это первая встреча лидеров в истории двусторонних отношений. Об этом сообщил Офис президента.
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Встреча состоялась на полях саммита "Диалог Шангри-Ла". На ней Зеленский поблагодарил лидера Тимор-Лешти за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и важные резолюции ООН по осуждению российской агрессии.
Президент отметил важность участия стран Юго-Восточной Азии в Саммите мира в Швейцарии и поблагодарил Рамоша-Орту за подтверждение его участия в мероприятии.
"Для нас очень важно начать процесс установления справедливого мира. Россия не хочет остановить войну. Поэтому вместе со всем миром мы должны делать шаги по приближению мира", — отметил Зеленский.
В ОП отметили, что глава государства пригласил президента Тимор-Лешти посетить Украину.
- 1 июня Зеленский прибыл с визитом в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла".
- В Офисе президента сообщили, что глава государства проведет ряд встреч, в том числе с министром обороны США Ллойдом Остином.
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