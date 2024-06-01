Впервые в истории двусторонних отношений: Зеленский встретился с президентом Тимор-Лешти

Владимир Зеленский и Жозе Мануэль Рамош-Орта (Фото: ОП)

1 июня президент Владимир Зеленский встретился с лидером Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамушем-Ортой. Это первая встреча лидеров в истории двусторонних отношений. Об этом сообщил Офис президента.

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Встреча состоялась на полях саммита "Диалог Шангри-Ла". На ней Зеленский поблагодарил лидера Тимор-Лешти за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и важные резолюции ООН по осуждению российской агрессии.

Президент отметил важность участия стран Юго-Восточной Азии в Саммите мира в Швейцарии и поблагодарил Рамоша-Орту за подтверждение его участия в мероприятии.

"Для нас очень важно начать процесс установления справедливого мира. Россия не хочет остановить войну. Поэтому вместе со всем миром мы должны делать шаги по приближению мира", — отметил Зеленский.

В ОП отметили, что глава государства пригласил президента Тимор-Лешти посетить Украину.

СПРАВКА. Тимор-Лешти – государство в Юго-Восточной Азии. Расположено на востоке острова Тимор Малайского архипелага между Индонезией и Австралией. Страна провозгласила независимость 28 ноября 1975 года от Португалии, до этого являлась колонией с XVI века. Тимор-Лешти – государство в Юго-Восточной Азии. Расположено на востоке острова Тимор Малайского архипелага между Индонезией и Австралией. Страна провозгласила независимость 28 ноября 1975 года от Португалии, до этого являлась колонией с XVI века.

1 июня Зеленский прибыл с визитом в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла".

В Офисе президента сообщили, что глава государства проведет ряд встреч, в том числе с министром обороны США Ллойдом Остином.

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