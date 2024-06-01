Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті

Володимир Зеленський та Жозе Мануель Рамош-Орта (Фото: ОП)

1 червня президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою. Це перша зустріч лідерів в історії двосторонніх відносин. Про це повідомив Офіс президента.

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Зустріч відбулась на полях саміту "Діалог Шангрі-Ла". На ній Зеленський подякував лідеру Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження російської агресії.

Президент наголосив на важливості участі країн Південно-Східної Азії в Саміті миру у Швейцарії та подякував Рамошу-Орті за підтвердження його участі в заході.

"Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру", – зазначив Зеленський.

В ОП зазначили, що глава держави запросив президента Тимор-Лешті відвідати Україну.

ДОВІДКА. Тимор-Лешті – держава у Південно-Східній Азії. Розташована на сході острова Тимор Малайського архіпелагу, між Індонезією та Австралією. Держава проголосила незалежність 28 листопада 1975 року від Португалії, до цього була колонією з XVI століття. Тимор-Лешті – держава у Південно-Східній Азії. Розташована на сході острова Тимор Малайського архіпелагу, між Індонезією та Австралією. Держава проголосила незалежність 28 листопада 1975 року від Португалії, до цього була колонією з XVI століття.

1 червня Зеленський прибув з візитом до Сінгапуру для участі в безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла".

В Офісі президента повідомили, що глава держави проведе низку зустрічей, зокрема з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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