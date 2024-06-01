Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті
1 червня президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою. Це перша зустріч лідерів в історії двосторонніх відносин. Про це повідомив Офіс президента.
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Зустріч відбулась на полях саміту "Діалог Шангрі-Ла". На ній Зеленський подякував лідеру Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження російської агресії.
Президент наголосив на важливості участі країн Південно-Східної Азії в Саміті миру у Швейцарії та подякував Рамошу-Орті за підтвердження його участі в заході.
"Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру", – зазначив Зеленський.
В ОП зазначили, що глава держави запросив президента Тимор-Лешті відвідати Україну.
- 1 червня Зеленський прибув з візитом до Сінгапуру для участі в безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла".
- В Офісі президента повідомили, що глава держави проведе низку зустрічей, зокрема з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
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