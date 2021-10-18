Врач Саакашвили на 18-й день голодовки: Состояние ухудшилось, но госпитализация не нужна

Состояние третьего президента Грузии Михеила Саакашвили на 18-й день голодовки ухудшилось, но в госпитализации нет необходимости. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает грузинская служба Радио Свобода.

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"В госпитализации нет необходимости, но он слабее, чем во время прошлой встречи", – сказал врач.

Кипшидзе добавил, что эту информацию он передал тюремному врачу. По мнению медика, из-за ухудшения состояния Саакашвили, возможно, потребуется созвать консилиум врачей в понедельник, 18 октября.

Днем ранее Кипшидзе отмечал, что Саакашвили "морально чувствует себя хорошо". Однако ему тяжело ходить из-за слабости.

При этом министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявляла, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет, передают Новости Грузии. По ее словам, ухудшение здоровья политика – "выдумки оппозиции".

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Елизавета Кумбер

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