Врач Саакашвили на 18-й день голодовки: Состояние ухудшилось, но госпитализация не нужна
Состояние третьего президента Грузии Михеила Саакашвили на 18-й день голодовки ухудшилось, но в госпитализации нет необходимости. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает грузинская служба Радио Свобода.
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"В госпитализации нет необходимости, но он слабее, чем во время прошлой встречи", – сказал врач.
Кипшидзе добавил, что эту информацию он передал тюремному врачу. По мнению медика, из-за ухудшения состояния Саакашвили, возможно, потребуется созвать консилиум врачей в понедельник, 18 октября.
Днем ранее Кипшидзе отмечал, что Саакашвили "морально чувствует себя хорошо". Однако ему тяжело ходить из-за слабости.
При этом министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявляла, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет, передают Новости Грузии. По ее словам, ухудшение здоровья политика – "выдумки оппозиции".
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.
- 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова врача не соответствуют действительности.
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