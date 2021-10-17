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Саакашвили потребуется госпитализация, считаю, что она уже нужна – Ясько

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2021, 11:19
Саакашвили потребуется госпитализация, считаю, что она уже нужна – Ясько - Фото
Елизавета Ясько (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Физическое состояние главы Исполкома реформ Михеила Саакашвили ухудшается на фоне голодовки в грузинской тюрьме, ему потребуется госпитализация. Об этом в эфире Украина 24 заявила нардеп Слуги народа и его возлюбленная Елизавета Ясько.

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По словам депутата, у Саакашвили бодрое моральное состояние на фоне акций в его поддержку в Грузии, однако физическое состояние плохое, ведь он не ест уже третью неделю и не намерен прекращать голодовку.

"В ближайшие дни его состояние здоровья будет очень критическим, это уже третья неделя – ему будет нужна госпитализация. Я считаю, что ему она уже нужна, потому что состояние здоровья слабое", – сказала Ясько.

Нардеп также утверждает, что личного врача Саакашвили не пускали к политику почти пять дней.

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Марк Сировой
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Михеил Саакашвили Елизавета Ясько тюрьма голодовка госпитализация
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