Саакашвили потребуется госпитализация, считаю, что она уже нужна – Ясько

Физическое состояние главы Исполкома реформ Михеила Саакашвили ухудшается на фоне голодовки в грузинской тюрьме, ему потребуется госпитализация. Об этом в эфире Украина 24 заявила нардеп Слуги народа и его возлюбленная Елизавета Ясько.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам депутата, у Саакашвили бодрое моральное состояние на фоне акций в его поддержку в Грузии, однако физическое состояние плохое, ведь он не ест уже третью неделю и не намерен прекращать голодовку.

"В ближайшие дни его состояние здоровья будет очень критическим, это уже третья неделя – ему будет нужна госпитализация. Я считаю, что ему она уже нужна, потому что состояние здоровья слабое", – сказала Ясько.

Нардеп также утверждает, что личного врача Саакашвили не пускали к политику почти пять дней.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Читайте также: "Михеил, Украина с вами". Арахамия записал видео в поддержку Саакашвили

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.