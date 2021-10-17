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"Михеил, Украина с вами". Арахамия записал видео в поддержку Саакашвили видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2021, 07:32
Давид Арахамия (скриншот видео Mikheil Saakashvili, Facebook)
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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия записал видео в поддержку третьего президента Грузии и главу Исполкома реформ Михеила Саакашвили, которого задержали в Тбилиси. Ролик был опубликован на странице Саакашвили в Facebook.

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На видео Арахамия стоит в футболке с надписью "Free Misha" (Освободите Мишу). Он говорит, что записывает ролик в поддержку Саакашвили и требует немедленно освободить его из-под стражи.

Глава СН говорит, что был недавно в Грузии и видел сооруженные при Саакашвили объекты капитального строительства и его достижения. Также он назвал Саакашвили реформатором.

"Михеил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома", – закончил видео Арахамия.

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Марк Сировой
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Слуга народа Михеил Саакашвили Давид Арахамия
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