Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия записал видео в поддержку третьего президента Грузии и главу Исполкома реформ Михеила Саакашвили, которого задержали в Тбилиси. Ролик был опубликован на странице Саакашвили в Facebook.

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На видео Арахамия стоит в футболке с надписью "Free Misha" (Освободите Мишу). Он говорит, что записывает ролик в поддержку Саакашвили и требует немедленно освободить его из-под стражи.

Глава СН говорит, что был недавно в Грузии и видел сооруженные при Саакашвили объекты капитального строительства и его достижения. Также он назвал Саакашвили реформатором.

"Михеил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома", – закончил видео Арахамия.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

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Марк Сировой

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