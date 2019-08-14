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Всему свое время. Стефанчук рассказал, изменят ли закон о столице

Всему свое время. Стефанчук рассказал, изменят ли закон о столице - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 15:07

У Слуги народа есть наработки, которые касаются столицы, отметил представитель политсилы

В Слуге народа имеют законодательные наработки, касающиеся Киева, однако они не являются первоочередными. Об этом заявил нардеп Руслан Стефанчук на брифинге в кулуарах Верховной Рады, комментируя возможные изменения в закон о столице.

Стефанчук отметил, что партией уже наработано свыше 300 проектов законов. "Там есть разные наработки, в том числе вопросы, связанные с переформатированием многх направлений, которые касаются и столицы. Вопрос в том, когда оно будет, в каком формате - это вопрос дискуссии в парламенте. Я понимаю, что всему свое время", - сказал он.

По словам представителя пропрезидентской политсилы, у них есть как срочные законопроекты, так и те, принятие которых возможно в перспективе.

"У нас есть первоочередные законы, которые мы должны принять в ближайшее время. После этого у нас есть законы, по которым мы готовы вступать в широкую дискуссию. И есть так называемые законы на будущее. Это, как правило, большой перечень кодификаций, которые нуждаются в основательной разработке", - пояснил он

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законы верховная рада Слуга народа Руслан Стефанчук
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