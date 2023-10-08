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ВСУ: Израиль прожил то, что Украина переживает постоянно, но его территория — одна область

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 11:17
ВСУ: Израиль прожил то, что Украина переживает постоянно, но его территория — одна область - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Израиль 7 октября пережил то, что Украина переживает каждый день. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, территория Израиля — это одна область Украины, по которой выпустили около двух тысяч ракет и других средств. 

"Это фактически один день войны в Украине. Как видим, вчера Израиль пережил то, что Украина переживает каждый день, но территория Израиля – это одна область", — сказал Игнат.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
  • ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАС в секторе Газа.

Читайте также: Нетаньяху: Израиль вступает в долгую и сложную войну. Мы будем наступать без передышек

Дмитрий Гриниченко
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