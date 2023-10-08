ЗСУ: Ізраїль прожив те, що Україна переживає постійно, але його територія — одна область
08.10.2023, 11:17
Юрій Ігнат (Фото: скріншот з відео)
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Ізраїль 7 жовтня пережив те, що Україна переживає щодня. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, територія Ізраїлю — це одна область України, по якій випустили близько двох тисяч ракет та інших засобів.
"Це фактично один день війни в Україні. Як бачимо, вчора Ізраїль пережив те, що Україна переживає щодня, але територія Ізраїлю – це одна область", — сказав Ігнат.
Раніше у повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за атаками терористів ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія.
- 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
- Прем'єр Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Газа.
- ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Газа.
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