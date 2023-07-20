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ВСУ о наступлении под Бахмутом: Тяжелые бои возле Курдюмовки, у РФ большие потери — карта

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 08:47
ВСУ о наступлении под Бахмутом: Тяжелые бои возле Курдюмовки, у РФ большие потери — карта - Фото
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Бахмута, тяжелые бои продолжаются вблизи Курдюмовки. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, Силы обороны продолжают наступать на южном и северном флангах Бахмута.

Он отметил, что в районе Курдюмовки продолжаются бои, оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут значительные потери. 

Курдюмовка отмечена красным (Карта: googlemaps.com)

Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отбить позиции вблизи Приютного на юге, за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.

Читайте также: Сырский: Быстрые результаты в наступлении почти невозможны. Вернуть Бахмут — дело чести

Дмитрий Гриниченко, Милана Головань
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войнаДонбассАндрей Ковалевкурдюмовка
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