ВСУ о наступлении под Бахмутом: Тяжелые бои возле Курдюмовки, у РФ большие потери — карта

Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Бахмута, тяжелые бои продолжаются вблизи Курдюмовки. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, Силы обороны продолжают наступать на южном и северном флангах Бахмута.

Он отметил, что в районе Курдюмовки продолжаются бои, оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут значительные потери.

Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отбить позиции вблизи Приютного на юге, за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.

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