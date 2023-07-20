ВСУ о наступлении под Бахмутом: Тяжелые бои возле Курдюмовки, у РФ большие потери — карта
20.07.2023, 08:47
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины ведут наступление в районе Бахмута, тяжелые бои продолжаются вблизи Курдюмовки. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
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По его словам, Силы обороны продолжают наступать на южном и северном флангах Бахмута.
Он отметил, что в районе Курдюмовки продолжаются бои, оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут значительные потери.
Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отбить позиции вблизи Приютного на юге, за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.
- 17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.
- Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, свыше 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска.
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