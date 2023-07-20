ЗСУ про наступ під Бахмутом: Тяжкі бої біля Курдюмівки, у РФ великі втрати — карта
20.07.2023, 08:47
Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України ведуть наступ у районі Бахмута, важкі бої продовжуються поблизу Курдюмівки. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
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За його словами, Сили оборони продовжують наступати на південному та північному флангах Бахмута.
Він зазначив, що в районі Курдюмівки тривають бої, окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви та зазнають значних втрат.
Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районі Бахмута та Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні, за добу на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень.
- 17 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагалися повернути втрачене становище у північній частині під Старомайорським.
- Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямі.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, більше як 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.
- Вранці 18 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх на півдні – у напрямку Пологів та Бердянська.
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