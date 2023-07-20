ЗСУ про наступ під Бахмутом: Тяжкі бої біля Курдюмівки, у РФ великі втрати — карта

Збройні Сили України ведуть наступ у районі Бахмута, важкі бої продовжуються поблизу Курдюмівки. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, Сили оборони продовжують наступати на південному та північному флангах Бахмута.

Він зазначив, що в районі Курдюмівки тривають бої, окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви та зазнають значних втрат.

Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районі Бахмута та Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні, за добу на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень.

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