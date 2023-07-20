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ЗСУ про наступ під Бахмутом: Тяжкі бої біля Курдюмівки, у РФ великі втрати — карта

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 08:47
ЗСУ про наступ під Бахмутом: Тяжкі бої біля Курдюмівки, у РФ великі втрати — карта - Фото
Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України ведуть наступ у районі Бахмута, важкі бої продовжуються поблизу Курдюмівки. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони продовжують наступати на південному та північному флангах Бахмута.

Він зазначив, що в районі Курдюмівки тривають бої, окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви та зазнають значних втрат.

Курдюмівка позначена червоним (Мапа: googlemaps.com)

Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районі Бахмута та Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні, за добу на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень.

Читайте також: Сирський: Швидкі результати наступу майже неможливі. Повернути Бахмут – справа честі

Дмитро Гриниченко, Мілана Головань
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війнаДонбасАндрій Ковальовкурдюмівка
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