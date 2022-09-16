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ВСУ сбили "летающий танк" Ка-52. За четыре дня уничтожено шесть самолетов россиян — Игнат

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 09:35
ВСУ сбили
Вертолет Ка-52 (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины 15 сентября сбили российский вертолет Ка-52, с 13 по 16 сентября также уничтожено шесть самолетов оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, ВС контролируют украинское небо "достаточно неплохо" — 15 сентября был уничтожен вражеский беспилотник, а также вертолет Ка-52, который называют "летающим танком", — его сбили в Донецкой области.

Он отметил, что украинские зенитчики также сбили шесть самолетов противника с 13 по 16 сентября. 

"Контроль неба результативный, сегодня внимание приковано к ракетному терроризму России, они ничего не могут сделать с ВСУ и начинают террор гражданских", — сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что ракеты типа "Кинжал" и "Искандер" сбивать намного сложнее, а поэтому украинские защитники ожидают системы противовоздушной обороны от западных союзников. 

Читайте также: Посол Германии: Украина получит две системы ПВО IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 

Дмитро Гриниченко
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война авиация воздушные силы потери России Юрий Игнат
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