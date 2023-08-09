ВСУ сообщили о резком увеличении потерь РФ на линии Сватово-Кременная. Москва их скрывает
09.08.2023, 07:38
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты несут значительные потери в ходе боев на линии Сватово-Кременная, Кремль пытается их скрыть. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что на фоне успешных действий Сил обороны в подразделениях россиян значительно увеличилось количество потерь, в частности число раненых и погибших на участке Сватово-Кременная.
Для эвакуации раненых в Россию в Сватово прибыли медики отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя Минобороны РФ.
С 1 по 7 августа с данного направления в Белгород отправлено около 500 захватчиков с огневыми ранениями.
Для сокрытия реального количества потерь на фронте погибших россиян отправляют в Ростов-на-Дону.
- 4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.
- Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.
- Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.
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