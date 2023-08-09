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ВСУ сообщили о резком увеличении потерь РФ на линии Сватово-Кременная. Москва их скрывает

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 07:38
ВСУ сообщили о резком увеличении потерь РФ на линии Сватово-Кременная. Москва их скрывает - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты несут значительные потери в ходе боев на линии Сватово-Кременная, Кремль пытается их скрыть. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что на фоне успешных действий Сил обороны в подразделениях россиян значительно увеличилось количество потерь, в частности число раненых и погибших на участке Сватово-Кременная. 

Для эвакуации раненых в Россию в Сватово прибыли медики отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя Минобороны РФ.

С 1 по 7 августа с данного направления в Белгород отправлено около 500 захватчиков с огневыми ранениями. 

Для сокрытия реального количества потерь на фронте погибших россиян отправляют в Ростов-на-Дону. 
  • 4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.
  • Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.
  • Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

Читайте мнение: Буданов: Наступление идет тяжело из-за обороны РФ, самое главное, что не останавливается

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбасспотеригенштабсватовоКременная
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