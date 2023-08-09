ЗСУ повідомили про різке збільшення втрат РФ на лінії Сватове-Кремінна. Москва їх приховує
Російські окупанти зазнають значних втрат під час боїв на лінії Сватове-Кремінна, Кремль намагається їх приховати. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що на тлі успішних дій Сил оборони в підрозділах росіян значно збільшилася кількість втрат, зокрема кількість поранених і загиблих на ділянці Сватове-Кремінна.
Для евакуації поранених до Росії до Сватового прибули медики загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного шпиталю Міноборони РФ.
З 1 до 7 серпня з цього напрямку до Бєлгорода відправлено близько 500 загарбників з вогневими пораненнями.
Для приховування реальної кількості втрат на фронті загиблих росіян відправляють у Ростов-на-Дону.
- 4 серпня у Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.
- Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, бо не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.
- Репортери The New York Times відвідали декілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і зрештою лінію оборони російських окупантів буде прорвано.
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