ЗСУ повідомили про різке збільшення втрат РФ на лінії Сватове-Кремінна. Москва їх приховує

Російські окупанти зазнають значних втрат під час боїв на лінії Сватове-Кремінна, Кремль намагається їх приховати. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що на тлі успішних дій Сил оборони в підрозділах росіян значно збільшилася кількість втрат, зокрема кількість поранених і загиблих на ділянці Сватове-Кремінна.

Для евакуації поранених до Росії до Сватового прибули медики загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного шпиталю Міноборони РФ.

З 1 до 7 серпня з цього напрямку до Бєлгорода відправлено близько 500 загарбників з вогневими пораненнями.

Для приховування реальної кількості втрат на фронті загиблих росіян відправляють у Ростов-на-Дону.

4 серпня у Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.

Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, бо не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.

Репортери The New York Times відвідали декілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і зрештою лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

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