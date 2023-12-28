ВСУ: Всем нужно обновить данные в ТЦК. Законопроект о мобилизации будет дорабатываться

Владимир Фитьо заявил, что мобилизация продолжается планово и пока в ней ничего не изменилось

Владимир Фитьо (Фото: скриншот с видео)

Законопроект о мобилизации еще будут дорабатывать, пока призыв идет по привычным правилам. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в Верховную Раду внесен законопроект о мобилизации, который будут дорабатывать.

"Пока ничего не изменилось, нужно всем прибыть в ТЦК и обновить данные", — сказал Фитьо.

Он отметил, что призывной возраст граждан — от 18 до 60 лет, а по мобилизации в Силы обороны призывают мужчин возрастом от 27 лет.

"Мобилизация идет планово", — заявил военный.

Ранее Фитьо подчеркивал, что военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) не будут выписывать повестку в общественных местах, если гражданин имеет при себе учетные документы.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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