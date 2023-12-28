ЗСУ: Всім потрібно оновити дані у ТЦК. Законопроєкт про мобілізацію доопрацьовуватиметься

Володимир Фітьо заявив, що мобілізація триває планово і поки що в ній нічого не змінилося

Володимир Фітьо (Фото: скриншот із відео)

Законопроєкт щодо мобілізації ще доопрацьовуватимуть, поки призов триває за звичними правилами. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, до Верховної Ради внесено законопроєкт про мобілізацію, який доопрацьовуватимуть.

"Поки нічого не змінилося, потрібно всім прибути до ТЦК та оновити дані", – сказав Фітьо.

Він зазначив, що призовний вік громадян — від 18 до 60 років, а за мобілізацією до Сил оборони закликають чоловіків віком від 27 років.

"Мобілізація йде планово", — заявив військовий.

Раніше Фітьо наголошував, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) не виписуватимуть повістку у громадських місцях, якщо громадянин має із собою облікові документи.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

Читайте також: Залужний про мобілізацію 500 000 українців: Командування запиту на певну кількість не робило