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ВСУ за сутки уничтожили 19 единиц артиллерии, самолет, вертолет и 200 оккупантов — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 10:03
ВСУ за сутки уничтожили 19 единиц артиллерии, самолет, вертолет и 200 оккупантов — Генштаб - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 19 единиц артиллерии, самолет, вертолет и 200 российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в свежей сводке потерь от Генерального штаба ВСУ.

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Военные сообщили, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении. По сообщению Генштаба, в районе Донецка россияне вели наступление на направлении Лозовое — Первомайское, однако не имели успеха и отступили.

Общее число потерь противника составило: 
личного состава — 44 300 (+200);
танков — 1889 (+3) ед.;
боевых бронированных машин — 4179 (+17);
артиллерийских систем — 1010 (+17);
РСЗО — 265 (+2);
средств ПВО — 136;
самолетов — 234 (+1);
вертолетов — 197 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 793 (+1);
крылатых ракет — 190;
кораблей/катеров — 15;
автомобильной техники и автоцистерн — 3061 (+7);
специальной техники — 93.

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Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс генштаб потери России
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