ВСУ за сутки уничтожили 19 единиц артиллерии, самолет, вертолет и 200 оккупантов — Генштаб

Вооруженные Силы Украины уничтожили 19 единиц артиллерии, самолет, вертолет и 200 российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в свежей сводке потерь от Генерального штаба ВСУ.

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Военные сообщили, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении. По сообщению Генштаба, в районе Донецка россияне вели наступление на направлении Лозовое — Первомайское, однако не имели успеха и отступили.

Общее число потерь противника составило:

личного состава — 44 300 (+200);

танков — 1889 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 4179 (+17);

артиллерийских систем — 1010 (+17);

РСЗО — 265 (+2);

средств ПВО — 136;

самолетов — 234 (+1);

вертолетов — 197 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 793 (+1);

крылатых ракет — 190;

кораблей/катеров — 15;

автомобильной техники и автоцистерн — 3061 (+7);

специальной техники — 93.

Дмитрий Гриниченко

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