ВСУ за сутки уничтожили 19 единиц артиллерии, самолет, вертолет и 200 оккупантов — Генштаб
18.08.2022, 10:03
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 19 единиц артиллерии, самолет, вертолет и 200 российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в свежей сводке потерь от Генерального штаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные сообщили, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении. По сообщению Генштаба, в районе Донецка россияне вели наступление на направлении Лозовое — Первомайское, однако не имели успеха и отступили.
Общее число потерь противника составило:
личного состава — 44 300 (+200);
танков — 1889 (+3) ед.;
боевых бронированных машин — 4179 (+17);
артиллерийских систем — 1010 (+17);
РСЗО — 265 (+2);
средств ПВО — 136;
самолетов — 234 (+1);
вертолетов — 197 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 793 (+1);
крылатых ракет — 190;
кораблей/катеров — 15;
автомобильной техники и автоцистерн — 3061 (+7);
специальной техники — 93.
- Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.
- 12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.
- Глава Пентагона заявил, что совместные усилия многих стран меняют военную ситуацию в пользу Украины.
Читайте также: В Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии