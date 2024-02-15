ВСУ заявили, что смогли сбить баллистическую ракету KN-23 из Северной Кореи — что известно

Всего россияне запустили шесть баллистических ракет во время массированного удара 15 февраля

Запуск ракеты KN-23 (Фото: пропаганда КНДР)

Во время массированного ракетного удара утром 15 февраля украинская противовоздушная оборона смогла сбить северокорейскую баллистическую ракету KN-23. LIGA.net напоминает, что известно о данном виде вооружения.

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После атаки командование Воздушных сил заявило, что захватчики запустили шесть баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области России.

Одну такую цель удалось сбить силам ПВО.

Недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что многие технологии Северной Корее передали еще во времена СССР.

"Многое там советского, даже идентичного. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком", — заявлял Игнат.

Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 вполне можно назвать северокорейской копией российского "Искандера". Она имеет в чем-то лучшие характеристики, чем российский "оригинал". Известно, что стартовая масса KN-23 составляет 3,4 тонны (на 400 кг меньше, чем в ракете 9М723 комплекса "Искандер"), боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность пуска – 690 км (или на 190 км больше). Ранее Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет.

В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре.

Во Львове в результате ракетной атаки российских оккупантов утром 15 февраля трое пострадавших и разрушение домов.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

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