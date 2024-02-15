ЗСУ заявили, що змогли збити балістичну ракету KN-23 із Північної Кореї — що відомо про неї

Загалом росіяни запустили шість балістичних ракет під час масованого удару 15 лютого

Запуск ракети KN-23 (Фото: пропаганда КНДР)

Під час масованого ракетного удару вранці 15 лютого українська протиповітряна оборона спромоглася збити північнокорейську балістичну ракету KN-23. LIGA.net нагадує, що відомо про цей вид озброєння.

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Після атаки командування Повітряних сил заявило, що загарбники запустили шість балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області Росії.

Одну таку ціль вдалося збити силам ППО.

Нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що багато технологій Північній Кореї передали ще за часів СРСР.

"Багато там радянського, навіть ідентичного. Тому чекати чогось новішого навряд чи варте. Від того ж "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але не надто", — заявляв Ігнат.

Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера". Вона й має у чомусь кращі характеристики, ніж російський "оригінал". Відомо, що стартова маса KN-23 становить 3,4 тонни (на 400 кг менше, ніж у ракеті 9М723 комплексу "Іскандер"), бойова частина – 500 кг, підтверджена дальність пуску – 690 км (або на 190 км більше). Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передання Росії балістичних ракет.

У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі.

У Львові внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці 15 лютого троє постраждалих та руйнування будинків.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

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