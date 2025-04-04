"Вы не можете аннексировать другую страну". Премьер Дании обратилась к США из Гренландии

Фредериксен заявила, что ее заявление касается не только Гренландии или Дании, но и мирового порядка

Йенс-Фредерик Нильсен, Мэтте Фредериксен и Муте Эгеде (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Гренландию и оттуда отбросила планы США взять остров под собственный контроль. Об этом сообщает Reuters.



Фредериксен во время пресс-конференции на борту военного судна перешла на английский язык, чтобы обратиться непосредственно к США.

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"Это касается не только Гренландии или Дании, это касается мирового порядка, который мы строили вместе через Атлантику на протяжении многих поколений. Вы не можете аннексировать другую страну, даже аргументируя это безопасностью", – сказала она.

В то же время премьер-министр призвала США к усилению безопасности в Арктике вместе с Данией и Гренландией.

Фредериксен очертила обязательства Дании в сфере безопасности, включая новые арктические суда, беспилотники большой дальности, спутниковые возможности, и сообщила, что Копенгаген объявит о дополнительных инвестициях.

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"Если вы хотите присутствовать в Гренландии, Гренландия и Дания готовы, и если вы хотите укрепить безопасность в Арктике, как и мы, тогда сделаем это вместе", – заявила она

Как пишет газета Sermitsiaq, будущий премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с Фредериксен и своим предшественником Муте Эгеде сказал, что для Дании и Гренландии важно сохранять единство в ситуации с таким внешним давлением.

Заявления Фредериксен в Гренландии прозвучали после встречи министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена и государственного секретаря США Марко Рубио.

Она прошла на полях саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. По словам Расмуссена, Рубио признал право Гренландии на самоопределение. Государственный департамент после встречи заявил, что Рубио подтвердил "крепкие отношения" между США и Данией.