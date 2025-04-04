"Ви не можете анексувати іншу країну". Прем'єрка Данії звернулась до США з Гренландії

Фредеріксен заявила, що її заява стосується не лише Гренландії чи Данії, а й світового порядку

Єнс-Фредерік Нільсен, Метте Фредеріксен та Муте Егеде (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відвідала Гренландію і звідти відкинула плани США взяти острів під власний контроль. Про це повідомляє Reuters.



Фредеріксен під час пресконференції на борту військового судна перейшла на англійську мову, щоб звернутись безпосередньо до США.

"Це стосується не лише Гренландії чи Данії, це стосується світового порядку, який ми будували разом через Атлантику протягом багатьох поколінь. Ви не можете анексувати іншу країну, навіть аргументуючи це безпекою", – сказала вона.

Натомість прем'єр-міністерка закликала США до посилення безпеки в Арктиці разом з Данією та Гренландією.

Фредеріксен окреслила зобов'язання Данії у сфері безпеки, включно з новими арктичними суднами, безпілотниками великої дальності, супутниковими можливостями, і повідомила, що Копенгаген оголосить про додаткові інвестиції.

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"Якщо ви хочете бути більш присутніми в Гренландії, Гренландія і Данія готові, і якщо ви хочете зміцнити безпеку в Арктиці, як і ми, тоді зробімо це разом", – заявила вона

Як пише газета Sermitsiaq, майбутній прем’єр-міністр острова Єнс-Фредерік Нільсен на пресконференції з Фредеріксен та своїм попередником Муте Егеде сказав, що для Данії та Гренландії важливо зберігати єдність у ситуації з таким зовнішнім тиском.

Заяви Фредеріксен у Гренландії прозвучали після зустрічі міністра закордонних справ Данії Ларса Люкке Расмуссена та державного секретаря США Марко Рубіо.

Вона відбулась на полях саміту міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі. За словами Расмуссена, Рубіо визнав право Гренландії на самовизначення. Державний департамент після зустрічі заявив, що Рубіо підтвердив "міцні відносини" між США та Данією.