Выборы президента США: Обама поддержал решение Байдена идти на второй срок

44-й глава США Барак Обама поддержал решение американского лидера Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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Обама отметил, что гордится всем тем, что Байден и его администрация "выполнили за последние несколько лет".

"Он (Байден. – Ред. ) выступил "за" американский народ, и он продолжит это делать, когда его переизберут", – отметил 44-й глава США.

Соответствующий комментарий Обама оставил под видео, которое Байден обнародовал 25 апреля с заявлением о том, что будет участвовать в президентской гонке в 2024 году.

СПРАВКА. Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 годы. Он представлял Демократическую партию и был 44-м главой Белого дома.

11 марта 2023 года газета The Washington Post написала, что губернатор Флориды Рон Десантис частно заявил, что будет пытаться баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

22 марта Десантис сказал, что победит Байдена на выборах президента США, если будет баллотироваться.

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Олег Васьків

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